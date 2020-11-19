كورونا اليوم.. الموجة الثانية في مصر أكثر خطورة لهذه الأسباب.. وظهور 3 علاجات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الموجة الثانية في مصر أكثر خطورة لهذه الأسباب

يقول الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الموجة الثانية للفيروس القاتل، تعد أكثر خطورة من الأولى لعدة أسباب مثل، نشاط الفيروس مع دخول فصل الشتاء، إضافة إلى زيادة عدد الإصابات، واختلاف الأعراض، والاستهانة بالإجراءات الاحترازية.

ظهور 3 علاجات جديدة

حدد الباحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الذين يعملون مع زملائهم في جامعة نيومكسيكو ثلاثة عقاقير، تمت الموافقة عليها بالفعل لاستخدامات أخرى في البشر، كعلاجات محتملة لـ كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس SARS-CoV-2.

وقام الباحثون بقيادة كولين جونسون، بتحديد عقاقير يبفولول وزوكلوبينثيكسول وأموياكوين، كعلاجات واعدة للفيروس في المراحل الأولى، وفقا لموقع " medicalxpress".

أموياكوين، هو مضاد قديم للملاريا، بينما زوكلوبينثيكسول، هو مضاد للذهان، في حين أن عقار يبفولول هو دواء ضغط الدم.

عصير النبتات يحارب كورونا

استوضح العلماء في جامعة "ويليام" الألمانية أن عصير بعض النبتات والشاي الأخضر قد يكونان مفيدين لإسكات الفيروس التاجي، وقد نشر العلماء مقالا بهذا الشأن في مكتبة bioRxiv الإلكترونية.

وأثبت العلماء أن عصير الأرونية (شجيرة ذات ثمر مر المذاق) والرمان وكذلك الشاي الأخضر لديها مواصفات جيدة تصلح لمقاومة الفيروسات، على سبيل المثال فإن نشاط الفيروس التاجي ينخفض بنسبة 96% بعد شرب عصير الأرونية، أما نشاط فيروس الإنفلونزا في جسم الإنسان فينخفض عند تناوله بنسبة 99%، فيما يتعلق بالشاي الأخضر وعصير الرمان فإنه يخفض من نشاط الفيروسين المذكورين بنسبة 80% عند تأثيرهما على فم الإنسان، وفقا لروسيا اليوم.

التدخين وتفاقم عدوى "كوفيد-19" في الشعب الهوائية

حدد باحثو جامعة كاليفورنيا، كيف يتسبب تدخين السجائر في حدوث عدوى أكثر شدة بفيروس SARS-CoV-2 في الشعب الهوائية في الرئتين.

ويعد تدخين السجائر أحد الأسباب الأكثر شيوعا لأمراض الرئة، بما في ذلك سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأشارت معظم الدراسات الديموغرافية لمرضى "كوفيد-19" إلى أن المدخنين الحاليين معرضون بشكل متزايد لخطر العدوى الشديدة والوفاة، لكن أسباب ذلك لم تكن واضحة تماما، ووجد الفريق أن التدخين أدى إلى الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 أكثر حدة، على الأقل جزئيا، عن طريق منع نشاط بروتينات الجهاز المناعي التي تسمى الإنترفيرون، وفقا لروسيا اليوم.