تمت الموافقة عليها.. علماء يكتشفون 3 عقاقير جديدة كعلاجات محتملة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حدد الباحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الذين يعملون مع زملائهم في جامعة نيومكسيكو ثلاثة عقاقير، تمت الموافقة عليها بالفعل لاستخدامات أخرى في البشر، كعلاجات محتملة لـ كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس SARS-CoV-2.

واستنادًا إلى الفحص الافتراضي والمضاد للفيروسات في المختبر الذي بدأ في الأشهر الأولى من جائحة كورونا، قام الباحثون بقيادة كولين جونسون، بتحديد عقاقير يبفولول وزوكلوبينثيكسول وأموياكوين، zuclopenthixol و nebivolol و amodiaquine، كعلاجات واعدة للفيروس في المراحل الأولى، وفقا لموقع " medicalxpress".

في ورقة بحثية نُشرت في مجلة ACS Pharmacology & Translational Science ، اقترح الباحثون العقاقير كمرشحين محتملين للاختبار في التجارب السريرية المستقبلية لتحسين الاستجابة المناعية للفيروس، أموياكوين، Amodiaquine ،هو مضاد قديم للملاريا، بينما زوكلوبينثيكسول،zuclopenthixol ، هو مضاد للذهان، في حين أن عقار يبفولول nebivolol ، هو دواء ضغط الدم.

تنص الورقة البحثية على أنه "في سياق هذا الوباء على وجه الخصوص، هناك حاجة صارمة لدراسات عالية الجودة يمكن أن توفر معرفة بشأن مرض كوفيد -19 ومقترحات علاجية موثوقة، مع وضع هذه التحذيرات في الاعتبار، وضعنا تصورًا لسير عمل حسابي يتضمن التحقق المستقل في المختبر، متبوعًا بتقييم المرشحين الناشئين في سياق بيانات الصيدلة السريرية المتاحة بهدف اقتراح مرشحين مناسبين للدراسات السريرية للمرحلة المبكرة (مراحل الحضانة والأعراض ) للمرضى المصابون بفيروس SARS-CoV-2".

وكتب الباحثون: "نظرًا للحاجة إلى تحسين الفعالية والسلامة، فإننا نقترح استخدام زوكلوبينثيكسول، ونيبيفولول، وأمودياكين، كمرشحين محتملين للتجارب السريرية ضد المرحلة المبكرة من عدوى السارس كوف2".

وبمقارنة الأدوية مع هيدروكسي كلوروكوين، الدواء المضاد للملاريا الذي تمت دراسته بشكل متكرر في التجارب السريرية لاستخدامه كعلاج لـ كوفيد-19، فحص الباحثون 4000 دواء معتمد ووجدوا أن هذه الأدوية الثلاثة تعمل بشكل مشابه لهيدروكسي كلوروكوين، وفي بعض الحالات، أكثر بأمان.

ويشير البحث إلى أنهم قد يحسنون أيضًا فعاليتهم عند دمجهم بجرعات أقل مع عقار ريمديسفير remdesivir ، وهو مضاد للفيروسات حصل على تصريح استخدام طارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لكورونا.

وقال تيودور أوبرا، أستاذ الطب والعلوم الصيدلانية، وأحد مؤلفي الدراسة: "فكر في الأمر على أنه لعبة، بدلاً من الحصول على مطرقة واحدة، لديك مطرقتان، وهذا أكثر فاعلية، نحاول أن نمنح المجتمع العلمي اثنين من الأدوية، بدلاً من واحد."

وأضاف الدكتور جونسون: "هذا اكتشاف مثير للغاية ونحن نتابع الاستخدام المحتمل لعقارات zuclopenthixol و nebivolol و amodiaquine في دراسات بحثية إضافية".