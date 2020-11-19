رسمات العيون الغرافيكية من دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - عادت صيحة رسمات العيون الغرافيكية في عالم الجمال بشكل كبير خلال العام الحالي، ولأن هذه الصيحة تليق بكل سيدة مُحِبَّةٍ للموضة والتجديد إلى جانب صاحبات الأسلوب الجريء والمميز، فيمكنك تطبيق هذه الصيحة على طريقة اليوتيوبر ومدونة الجمال دلال الدوب، حيث اعتمدته بعدة طرق ليمنحها أسلوبًا احترافيًّا مميزًا.



طريقة تنسيق دلال الدوب لألوان المكياج الغرافيكي

مكياج غرافيكي من صور دلال الدوب على انستغرام



مكياج العيون الغرافيكي يتَّسم بامتداده على كامل الجفن المتحرّك بشكل مقوّس، ويتصل بخط آخر ممتد على كامل خط الرموش، وعن دلال الدوب فقد اختارت هذه الصيحة بالألوان المرحة والجريئة، كاختيارها لآيلاينر غرافيكي باللون الزهري مع ظلال عيون برّاقة باللون الفضي وطلاء الشفاه اللامع، ليمنحها خيارًا لافتًا مناسبًا للشابات، وفي إطلالة شتوية بسيطة دمجت رسمتين من الآيلاينر الغرافيكي باللونين الفوشيا والأزرق النيلي، وأكملت إطلالتها بمكياج زهري ناعم، كما اعتمدت مكياجًا زهريًّا بسيطًا مع آيلاينر أسود ليتناسب مع كل المناسبات والمشاوير المختلفة، وفي إطلالة خريفية لجأت للمكياج البني مع آيلاينر برونزي وأسود بأسلوب غرافيكي حيادي متناسب مع كل الإطلالات، فيما ظهرت بلوك منعش للصيف؛ حيث لونت عينيها بالآيلاينر الأصفر الغرافيكي مع عدسات بدرجة فاتحة من الرمادي، واختارت بقية ألوان المكياج باللون الزهري ليمنحها إطلالة بسيطة مرتكزة على مكياج العينين، وفي إطلالة أخيرة تجملت بمكياج أخضر لامع في العينين مع بلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري لخيار شبابي مميز.

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طريقة عمل مكياج العيون الغرافيكي بالخطوات

مكياج غرافيكي من صور دلال الدوب على انستغرام



لتطبيق مكياج العيون الغرافيكي، ابدئي أولًا بتطبيق الكونسيلر بدرجة مناسبة لبشرتك، ثم قومي بوضع ظلال العيون باللون البنّي على الجفن الثابت، وطبّقي على الجفن المتحرّك ظلال عيون بلون لافت كالزهري أو الأصفر، أو استخدمي ظلال عيون برّاق إن كنتِ مُحِبَّةً للمكياج الجريء، وارسمي خطًّا رفيعًا بواسطة آيشادو باللون البنّي على الجفن، وطبّقي خطًّا آخر على خطّ الرموش ليتّصل بالخطّ الذي قمتِ بتطبيقه، ثم حدّدي الرسمة بواسطة الآيلاينر، وذلك باستعمال الخطّ الرفيع على الجفن المتحرّك وعلى زاوية العين الخارجية الذي سبق أن رَسَمْتِهِ بواسطة ظلال الأعين، ثم ارسمي خطًّا ناعمًا على خط الرموش باستعمال الآيلاينر؛ وذلك لتحديد مدمع العين، وطبقي ظلال العيون تحت الرموش السفلية بلون ناعم كالبيج، وننصحك بتطبيق الهايلايتر أسفل الحواجب للمسة مضيئة، كما ننصح باختيار قلم الآيلاينر السائل ذي الريشة الرفيعة؛ لتساعدك في رسم الخطوط بشكل دقيق واحترافي، كما ننصحك بتجنب فتح العين أثناء الرسم حتى لا تقعي في مشكلة تلطُّخ الآيلاينر، ويمكنك فتحها بعد أن يجف، ولا تنسي استخدام الماسكرا؛ لتمنحك إطلالة احترافية جذابة.

مكياج غرافيكي من صور دلال الدوب على انستغرام

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