كريمات الأساس لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - اختاري كريم الأساس المناسب لك بعدها طبقيه بالطريقة الصحيحة : ابدئي بتوزيع كريم الأساس بالتساوي على بشرتك بواسطة أطراف أصابعك. باستخدام الإسفنجة الرطبة قومي بتوزيع كريم الأساس جيداً، وذلك من خلال النقر عليها من منتصف وجهك بداية من الأنف وصولاً إلى الأذن، وتوزيعه جيداً من الداخل إلى الخارج حتى تقومي بتغطية الوجنتين بشكل كامل. بعد ذلك، انتقلي إلى الحاجبين، وقومي بتوزيع الكريم من الحاجبين إلى الجبين. قومي بتوزيع الكريم في الجزء الأسفل من الوجه، بداية من الذقن إلى الفك، ولا تنسي توزيعه جيداً على منطقة الرقبة كذلك من أسفل الرقبة صعوداً حتى الوصول إلى الذقن.



كريم أساس" كومبلكشين ريسي هايدريتينغ فونديشين ستيك من بارمينيرال" Bareminerals Complexion Rescue Hydrating Foundation Stick كومبلكشين ريسي هايدريتينغ فونديشين ستيك من بارمينيرال

كريم أساس" أربراش فلاوليس لونغوير فونديشين من شارلوت تالبيري" Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Longwear Foundation أربراش فلاوليس لونغوير فونديشين من شارلوت تالبيري

كريم أساس"فوريفر سكين غلو فونديشين من ديور" Dior Forever Skin Glow Foundation فوريفر سكين غلو فونديشين من ديور

كريم أساس" برو فيلتر سوفت مات لونغ وير فونديشين من فانتي بيوتي" Fenty Beauty Pro Filtr Soft Matte Long Wear Foundation برو فيلتر سوفت مات لونغ وير فونديشين من فانتي بيوتي

كريم أساس" فانيش سيمليس فينيش من أورغلاس" Hourglass Vanish Seamless Finish فانيش سيمليس فينيش من أورغلاس

كريم أساس" فوفيلتر سكين فينش فونديشين ستيك من هدى بيوتي" Hudabeauty Fauxfilter Skin Finish Foundation Stick فوفيلتر سكين فينش فونديشين ستيك من هدى بيوتي

كريم أساس" ناتشيرل رادينت لونغ وير فونديشين من نارس" Nars Natural Radiant Longwear Foundation ناتشيرل رادينت لونغ وير فونديشين من نارس

كريم أساس" ستاي نيكد فونديشين من أربان ديكاي" Urban Decay Stay Naked Foundation ستاي نيكد فونديشين من أربان ديكاي

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