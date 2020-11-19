مقوي الأظافر من صنع يديك بمكونات من مطبخك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - يحدث تلف الأظافر لعدد من الأسباب، مثل الطقس البارد، سوء التغذية، والإزالة غير الصحيحة لجل الأظافر... إضافة الى أن قضم الأظافر يعيق نمو الأظافر ويؤذي فراش الظفر. وفي هذه الحالة، يعد مقوي الأظافر أمراً ضرورياً لإعادة الحياة الى الأظافر وجعلها أقوى. فإذا كنت لا تمتلكين واحداً من مقويات الأظافر الفعالة، نرصد لك في هذا المقال، طريقة تحضير مقوي الأظافر بمكونات متوافرة في منزلك، إليك التفاصيل في هذا المقال.



فوائد مقوي الأظافر

فوائد مقوي الأظافر



تبدو الأغطية الحريرية والأكريليك وطلاء الأظافر رائعة على أظافرك، لكن ينتهي الأمر بإحداث التلف لأظافرك. كذلك، إذا كنت تعملين بيديك كثيراً مثل غسل الأطباق ورفع الأشياء الثقيلة، تكون أظافرك عرضة للتكسر والتلف... إلا أن مقوي الأظافر يعيد الصحة الى أظافرك من خلال تجديده للعناصر الغذائية المفقودة واستعادة الكيراتين اللازم للحفاظ على أظافر صحية وتعزيز نموها. وخلال أسبوعين من استخدامه، يمكنك البدء برؤية أظافر أقوى وأكثر صحة وجمالاً.

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نصائح قبل تطبيق مقوي الأظافر

طريقة تطبيق مقوي الأظافر

طبقي مقوي الأظافر، بشكل دائم، على أظافر نظيفة جداً وخالية من أي آثار للمناكير. كما يوصى باستخدام المقوي بالتوازي مع تطبيق زيت البشرة الذي يدعم صحة الأظافر بشكل كبير.

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طريقة تحضير مقوي الأظافر

مقوي الأظافر من صنع يديك



امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وملعقة صغيرة من الثوم المفروم. حركي المكونات جيداً وضعيها في وعاء وانقعي أظافرك بها لمدة عشر دقائق. يعمل هذا الخليط على تغذية أظافرك بعمق بفضل خصائصه المرطبة والمقوية للأظافر، كما أن احتواء الثوم على مادة السيلينيوم يعزز نمو وقوة الأظافر. استخدمي مقوي الأظافر الطبيعي هذا مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

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ماسك مكثف لتقوية الأظافر

ماسك مكثف لتقوية الأظافر

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وقطرتين من زيت الورد العطري. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على يديك وأظافرك مع التدليك لبضع ثوان. غطي يديك وأظافرك بقفازات قطنية واتركيها لمدة 20 دقيقة. واظبي على استخدام هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع.

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طريقة تحضير زيت البشرة

طريقة تحضير زيت البشرة

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا وقطرتين من زيت شجرة الشاي. وقبل موعد النوم مباشرة، ضعي قطرة من هذا المزيج على كل ظفر من أظافرك ودلكي بها الجلد الزائد الموجود حول الأظافر، فيغذي البشرة المحيطة بالأظافر ويساعد في تعزيز نمو الأظافر وإصلاح قوة طبقة الظفر.

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