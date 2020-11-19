بدلات للسهرة موضة 2021 لاطلالات نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - تكثر المناسبات والسهرات تزامنا مع نهاية العام ، لذا أردنا أن نطلعك على أجمل موديلات بدلات السهرة التي زيّنت عروض الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2020 - 2021 لتختاري منها ما يعزز أناقتك ويخفي عيوب جسمك.

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بدلات سهرة موضة الموسم تخفي البطن البارز

BADGLEY MISCHKA



تأتي البدلات المصممة بجاكيتات واسعة في صالح كل امرأة تعاني من مشكلة بروز البطن، اخترنا لكِ من مجموعة بادجلي ميشكا Badgley Mischka تصميمين في غاية الرقي والفخامة، الأول تميز بالجاكيت الـ Peplum الواسع عند البطن والثاني مصمم بجاكيت واسع Wrap واسع وطويل ملتف حول الخصر ومزين بحزام من نفس الخامة.











بدلات سهرة للقصيرات موضة شتاء 2021

PAMELLA ROLAND



اذا كنتِ قصيرة القامة، ابحثي عن البدلات المصممة ببناطيل عالية الخصر لتظهري بطول أكبر كما في الموديل الذي رصدناه لدى باميلا رولاند Pamella Roland، أيضًا البدلات المصممة ببناطيل مستقيمة القصة ستبرز طول ساقيك مثل الموديلات الموقعة من ماركة Veronica Beard وكريستيان سيريانو Christian Siriano.



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بدلات سهرة للقوام الكمثري آخر موضة

ALBERTA FERRETTI



في حال كان قوامك على شكل الكمثرى، استعيني بالبدلات المصممة ببناطيل واسعة لتخفي منطقة الوركين الممتلئة، تجدين تصميمات فائقة الأناقة لدى ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti والتي تميزت أيضًا بالجاكيت عريضة الأكتاف والتي ستخلق توازن بين الجزء العلوي النحيف من جسمك والسفلي الممتلئ، نرشح لكِ أيضا البدلة الفوشيا من توقيع Schiaparelli.











بدلات سهرة للنحيفات من مجموعات 2021

ALICE +OLIVIA



كنتِ نحيلة الجسم فأنتِ بحاجة إلى البدلات المزينة بالزخارف والطبعات مثل الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة أليس + أوليفيا Alice + Olivia، كما ننصحك بالبدلة المؤلفة من جاكيت مطرز منفوخ الكمين وبنطال أسود واسع من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad.

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