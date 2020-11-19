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بدلات للسهرة موضة 2021 لاطلالات نهاية العام

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - تكثر المناسبات والسهرات تزامنا مع نهاية العام ، لذا أردنا أن نطلعك على أجمل موديلات بدلات السهرة التي زيّنت عروض الأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2020 - 2021 لتختاري منها ما يعزز أناقتك ويخفي عيوب جسمك.

تابعي المزيد:بدلات للسهرة تخفي عيوب الجسم من أزياء ما قبل خريف 2019

 


بدلات سهرة موضة الموسم تخفي البطن البارز

 

 

BADGLEY MISCHKA
BADGLEY MISCHKA


تأتي البدلات المصممة بجاكيتات واسعة في صالح كل امرأة تعاني من مشكلة بروز البطن، اخترنا لكِ من مجموعة بادجلي ميشكا Badgley Mischka تصميمين في غاية الرقي والفخامة، الأول تميز بالجاكيت الـ Peplum الواسع عند البطن والثاني مصمم بجاكيت واسع Wrap واسع وطويل ملتف حول الخصر ومزين بحزام من نفس الخامة.



 

 


بدلات سهرة للقصيرات موضة شتاء 2021

 

 

PAMELLA ROLAND
PAMELLA ROLAND


اذا كنتِ قصيرة القامة، ابحثي عن البدلات المصممة ببناطيل عالية الخصر لتظهري بطول أكبر كما في الموديل الذي رصدناه لدى باميلا رولاند Pamella Roland، أيضًا البدلات المصممة ببناطيل مستقيمة القصة ستبرز طول ساقيك مثل الموديلات الموقعة من ماركة Veronica Beard وكريستيان سيريانو Christian Siriano.
 

تابعي المزيد:موديلات بدلات للسهرة آخر موضة خريف 2020

 

 

 



بدلات سهرة للقوام الكمثري آخر موضة

 

ALBERTA FERRETTI
ALBERTA FERRETTI


في حال كان قوامك على شكل الكمثرى، استعيني بالبدلات المصممة ببناطيل واسعة لتخفي منطقة الوركين الممتلئة، تجدين تصميمات فائقة الأناقة لدى ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti والتي تميزت أيضًا بالجاكيت عريضة الأكتاف والتي ستخلق توازن بين الجزء العلوي النحيف من جسمك والسفلي الممتلئ، نرشح لكِ أيضا البدلة الفوشيا من توقيع Schiaparelli.

 




بدلات سهرة للنحيفات من مجموعات 2021

 

ALICE +OLIVIA
ALICE +OLIVIA


كنتِ نحيلة الجسم فأنتِ بحاجة إلى البدلات المزينة بالزخارف والطبعات مثل الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة أليس + أوليفيا Alice + Olivia، كما ننصحك بالبدلة المؤلفة من جاكيت مطرز منفوخ الكمين وبنطال أسود واسع من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad.

تابعي المزيد:موديلات بدلات للسهرة آخر موضة خريف 2020

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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