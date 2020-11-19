موديلات حقائب كلاتش لمختلف مناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 04:42 مساءً - تتلاءم حقائب الكلاتش مع جميع الإطلالات، ولعلها من أجمل الحقائب وأنسبها لهذا الموسم، فإذا أرادت السيدة أن تكون إطلالتها خلابة؛ لا تتردّد في اعتمادها.

علاقة السيدة العصرية بحقيبة اليد تغلب عليها الوظيفية والعملية في أغلب الأحيان، فرغم أنها حين تقرّر شراء حقيبة جديدة، تبحث عن أحدث الصيحات، فتذهب إلى اختيار تصميم يحقق لها الفائدة من حيث الراحة والشكل معاً.

موضة حقائب الكلاتش لهذا الموسم

حقيبة كلاتش من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin



موضة الشارع

حقيبة كلاتش من فالنتينو Valentino

لا بدّ من الإشارة إلى أن حقيبة الكلاتش لم تكن دائماً تتضمّن العملية والراحة، فإلى جانب كونها صغيرة لا تتسع سوى للقليل من الأغراض الشخصية، فإن السيدة مضطرة لحملها طوال الوقت بين يديها.

كل هذا تغيّر مؤخراً؛ فكبُرت حجماً، ولم تعد مقصورة على مناسبات السهرة والمساء، ما جعلها تدخل موضة الشارع بسهولة وتناسب الإطلالات اليومية.

عكست تشكيلات هذا الموسم من حقيبة الكلاتش وأبرزتها كخيار يمزج بين الترف والنفعية؛ من خلال تنوّع الخامات والأحجام، فبرزت الحقيبة بنمط دراماتيكي مغطاة بفراء أرجواني طويل مشرق، بالإضافة إلى الحجم العملي والألوان العصرية، من دون التخلي عن الترف في نوعية الجلود المستخدمة فيها.

لويفي Loewe

بعيداً عن أسلوب جذب الأنظار الذي اعتدنا عليه في العروض المختلفة، برزت حقيبة الكلاتش التي تتمتّع بنمط كلاسيكي أخذ شكل كيس من الجلد مزوّد بمقبض معدني زادته الألوان العصرية تألقاً.

عروض هذا الموسم أيضاً جاءت لتؤكد نجاح عملية تمرير حقيبة الكلاتش في مناسبات النهار، حيث تعززت بالعصرية والراحة على حد سواء، رغم أنها لا تزال تُحمل بين اليد وليس على الكتف، ولكن الفرق أنه تمّ تزويدها بيد صغيرة على الجانب تمكّن من التحكم فيها.

حقيبة كلاتش من روزانتيكا Rosantica

برزت حقائب الكلاتش الرائجة هذا الموسم بأقمشة وتصاميم مختلفة، إذ منها الفرو والجلد والألماس والمطرز، لذا ستجد كل سيدة التشكيلة التي ترغب بها بكل تأكيد.

نقشة الحيوانات موضة رائجة جداً هذا الموسم، لذا برزت العديد من الحقائب الكلاتش بنقوش الحيوانات المختلفة والمميزة، لذلك من المهم اعتمادها؛ للحصول على إطلالة مواكبة للموضة وأحدث صيحاتها.

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إطلالة عصرية

روجيه فيفييه Roger Vivier

إن كانت السيدة تبحث عن إطلالة عصرية وغير تقليدية، فبالتأكيد ستحب اتباع موضة الحقيبة الكلاتش الطويلة والكبيرة الرائجة لهذا الموسم؛ لأنها ستمنحها لمسة من الأناقة بطريقة عصرية مميزة، خاصة أنها كبيرة الحجم عن الكلاتش التقليدية.

حقبيبة كلاتش من جيمي شو Jimmy Choo

تعتبر الكلاتش من أساسيات كل المواسم، ولكنها في الخريف سترافق السيدة مساءً وصباحاً وفي كل المناسبات، وهي تأتي بحجم كبير كونها كلاتش؛ لتكون أكثر عملية في وسعها للأغراض طوال النهار.

جاءت الكثير من الحقائب بتصاميم جامحة مع جلود الأفاعي التي زينتها، ومنحتها طابعاً أزلياً غاية في الشياكة.



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