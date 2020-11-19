القصة الكاملة لانفصال تامر عاشور عن زوجته وخطيبته (صور)

علاقات و مجتمع

5 أشهر مضت على عودة العلاقة بين الفنان تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة، عقب انفصال دام لأكثر من عام ونصف العام، ما جعل قصتهما تتردد على الصفحات والمواقع وبخاصة عقب ردها بعد تساؤلات متكررة من جمهورها عن علاقتها بـ"عاشور"، مؤكدة على انفصالهما وطلبها للطلاق بسبب تعرضها للخيانة.

ظن الجمهور أن السبب الذي حال في عودة المياه لمجاريها من جديد بين عاشور وزوجته، هي خطيبته السابقة، ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، لتقرر الخروج عن صمتها بشأن تلك الأقاويل والشائعات، خلال بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويعود الجدل من جديد عقب حديثها بشأن عاشور.

ويُقدم هُن القصة الكاملة للفنان تامر عاشور مع زوجته الحالية سمر أبو شقة وخطيبته السابقة دارين حلمي، خلال السطور التالية.

سمر أبو شقة: انفصلت عن عاشور ومصره على الطلاق

عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أعلنت سمر أبو شقة زوجة الفنان تامر عاشور انفصالها عنه.

جاء ذلك الإعلان، ردًا على تساؤلات جمهورها عن علاقتها بـ"عاشور"، مؤكدة أنها تقيم حاليا في منزل آخر بعيدا عن زوجها: "إحنا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير.. وأنا متمسكة بالطلاق وخلاص قرب".

زوجة تامر عاشور: موقف واحد كفيل إنه ينهي الحب

وردت "سمر" على سؤال متابعة "إزاي الحب اللي بينكم راح بعد العشرة دي كلها"، لترد عليها: "علشان العشرة مش كل حاجة، ممكن ييجي موقف واحد كفيل إنه ينهي الحب دة".

زوجة تامر عاشور في رسالة جديدة: الحياة الزوجية عشرة وتفاهم مش صور

كشفت سمر أبو شقة، زوجة الفنان تامر عاشور، تمسكها بقرار الطلاق، وجلوسها بالمنزل مع ابنتها أيام التي تبلغ من العمر عام و9 أشهر.

وردت "سمر"، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" على أسئلة متابعيها بشأن الانفصال، قائلة: "طلبت الطلاق أكثر من مرة بس للأسف في حاجات كتير في مصر لازم تتغير".

وأضافت: "الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورا تُنشر عبر السوشيال ميديا، وحاولت الطلاق منذ أكثر من عام ولم أستطع الحصول عليه".

وبشأن حذفها للصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي، قالت، "كانت ذكريات وأيام حلوة، خلي أيام لما تكبر تشوفها، وكمان هما كتير وفي حاجات كتير وارد ييجي يوم وأفضى وأشيلهم".

وتابعت: "اتأكدت إني مش هبان ضعيفة، ومابقتش بتجنب كلام في الموضوع دة، وقد قراري اللي خدته من سنة ونص ولسه مصممة عليه، ويبين أد إيه مفيش حد برة التوقعات".

خطيبة تامر عاشور السابقة ترد

خرجت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عن صمتها بشأن الشائعات المتداولة حول قصة انفصال تامر عاشور وزوجته، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال بيان لها.

استشهدت دارين في بداية حديثها بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٍ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

واستطردت: "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق، كان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجة، تامر دخل البيت من بابه وأتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زيي زي جمهوره".

وتابعت دارين "عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أن لسه زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهما، ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".

دارين حلمي عن انفصال تامر وسمر: ميخصنيش

وتابعت خطيبة تامر عاشور السابقة: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب، ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين، كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال وليا الكارير الخاص بيا، فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض، وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شيء".

وختمت "حلمي" منشورها: "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني وبينه لأنه مينفعش وكل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب، وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته، وأتمنى محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرًا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة ومش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".