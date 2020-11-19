صور.. معلومات عن يارا عاطف بعد اختيارها حكما في مونديال السيدات

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انتصار جديد للمرأة المصرية، والمحجبة، والتي أزالت كل الصعوبات لتكون واحدة من الرائدات، وتضع بصماتها الخاصة في عملها دوليا، واحدة من هؤلاء النساء هي يارا عاطف، والتي لا تكف عن جني المزيد من الانتصارات في مجال الرياضة، وتحديدا كرة القدم. فقد اختارتها لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات 2023 المقرر إقامته في نيوزيلندا وأستراليا. معلومات عن يارا عاطف بحسب حديثها - تبلغ من العمر 27 عاما فقط ولدت عام 1993. - نشأت يارا عاطف في الإسكندرية. - بدأت لعب الكرة منذ كان عمرها 12 عاما. - لعبت كرة القدم في 4 أندية مختلفة. - دخلت في معسكر منتخب مصر، ولكن الدراسة شغلتها عن استكمال المشوار. - درست في كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، فقد عشقت كرة القدم منذ نعومة أظافرها. - تميزت يارا في التحكيم فمارسته كمهنة منذ كانت صغيرة. - حصلت على جوائز "الهدافة" و"أحسن لاعبة" ضمن منتخب "الإسكندرية". - ظهرت يارا في أبريل 2019 في دوري القسم الثاني، ضمن أول طاقم تحكيم نسائي كامل لمباراة في دوري الرجال. - توجت جهود يارا بالشارة الدولية. - أصبحت يارا القائمة الدولية للحكام، في أكتوبر 2019، ضمن 4 محكمات مساعدات من مصر، وهن يارا ومنى عطالله وجمالات أحمد وهنادي حسن. - شاركت في مباريات دورة الألعاب الأفريقية واتحاد شمال أفريقيا بالجزائر. - شاركت في مباريات دولية بين المغرب واليابان. - نالت إشادات من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن أدائها في مباراة شباب المغرب مع الجزائر. - شاركت في تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ضمن المتطوعات. - أخيرا اختارها "فيفا" لتكون من فريق التحكيم في كأس العالم للسيدات المقرر إقامته في 2023.

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