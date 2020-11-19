صوفينار عن زوجها السابق: كان بيشلني من على الأرض.. حنين أوي (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة صافيناز خلال مشاركتها في برنامج "الترابيزة"، عن زوجها الأردني السابق، كاشفة إنها كانت تحبه بسبب حنيته الكبيرة، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنه لم يكن حبا بل مجرد تعلق، "كانت عاينه زايغة أمشي جنبه الرجالة تبص عليا وهو يبص على ستات تانية".

وكشفت عن بداية تعرفها عليه في مدينة شرم الشيخ، "كنت باجي كتير وبرقص في خليج نعمة كسائحة وزائرة قبل احتراف الرقص فاتعرفت عليه وهو صاحب مطعم هناك وكافيه".

بدأ التعارف وتزوجته، وكان شديد الحنان عليها، حيث قالت، "كانت بيشلني من على الأرض عشان رجلي متتوسخش من تراب الشارع، وكان بيطبخ لي"، مؤكدة أن حنيته هي ما كانت لافتة وليس الحب، وطلقت منه بعد حصولها على عقد عمل في البحرين بشرط جزائي مليون دولار، "كان عايز يدفعه بس حس أنه مش هيقدر فقرر يطلقني بسبب غيرته الشديدة".

وأضافت: "العيب اللي كان فيه موجود بنسبة 99% من الرجالة، كان بيحب الستات، ولما كنت بمشي معاه كانت الرجالة كلها بيتفرجوا عليا وهو بيتفرج على ستات تانية"، وأكملت "هو كان بيحبني أوي، بس عينيه كانت زايغة، وكنت دايمًا بقوله رجلي على رجلك يا روح مامي، وأنا برضو كنت غيرانة جدًا".

وعن سبب طلاقهما، قالت: "سافرت 10 أيام علشان أشوف أهلي في موسكو وكنت هرجع على شرم، ومديرة أعمالي اللي كانت شغالة معايا جابتلي عقد شغل في البحرين لمدة 3 شهور، وأنا وقتها كان بقالي 3 سنين مش برقص، ومضيت العقد من غير ما أرجعله، زعل مني جدا ساعتها اختلفنا أنا وهو لأنه مقدرش يجي معايا وكان غيران عليا جدا، وكان هيدفع شرط الجزائي لاقاه مليون دولار، فطلقني ومن ساعتها وأنا برقص".