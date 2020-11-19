احذر.. ارتفاع ضغط الدم قد يُلحق ضررا بالعين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن ارتفاع ضغط الدم قد يُلحق ضررا بالعين أيضا؛ حيث قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم في ارتفاع الضغط الداخلي للعين، والذي يعد أهم عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بالجلوكوما (المياه الزرقاء).

وأضافت الرابطة أن الانخفاض الشديد في ضغط الدم ليلا، كما هو الحال عند تعاطي بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم، قد يُلحق ضررا بالعصب البصري والشبكية.

لذا توصي الرابطة مرضى ارتفاع ضغط الدم بإجراء فحوصات دورية للعين من حيث الإصابة بالجلوكوما بدءا من سن 40 عاما، والتي تُلحق تلفيات في العصب البصري. وفي حال عدم علاج الجلوكوما، فقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.

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