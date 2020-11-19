الطريقة الصحيحة لتخزين مستحضرات التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأن التخزين الصحيح لمستحضرات التجميل يلعب دورا هاما في الحفاظ على سلامتها وجودتها، ومن ثم تحقق المستحضرات تأثيرها الجمالي المرجو من ناحية، وتحافظ في الوقت نفسه على صحة البشرة من ناحية أخرى.

وأوضحت البوابة المعنية بالجمال أن أفضل طريقة للحفاظ على مستحضرات التجميل هي فتح العبوة قبل الاستعمال مباشرة وغلقها جيدا وبإحكام بعد كل استخدام، مشددة على أهمية تنظيف كل الأدوات، التي تلامس مستحضرات التجميل مثل الفرشاة أو الإسفنجة أو ملعقة الصيدلاني، بصفة منتظمة بواسطة الصابون أو منظف الأواني أو شامبو لطيف.

وينبغي أن تكون الأيدي نظيفة دائما عند وضعها داخل العبوة، وذلك للحيلولة دون تكاثر البكتيريا داخل العبوة، ما يحافظ على سلامة المستحضر، ومن ثم صحة البشرة.

كما ينبغي مراعاة ألا يتم ضخ هواء داخل عبوة الكحل أو الماسكارا مثلا من خلال إدخال وإخراج الفرشاة؛ نظرا لأن الأوكسجين يزيد من فرص تكون الجراثيم داخل العبوة.

وبشكل عام ينبغي تخزين مستحضرات التجميل في مكان بارد وجاف ومظلم قدر الإمكان، مع تجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.