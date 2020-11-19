رسالة من "أحمد أبو حجر" بعد انتهاء "ربع قيراط": الأصيلة متتباعش

علاقات و مجتمع

وجه الفنان مصطفى درويش، والذي يؤدي دور "أحمد أبو الحجر"، الزوج الخائن في حكاية "ريع قيراط"، من أحداث مسلسل "إلا أنا"، والذي عرضت آخر حلقاته أمس على شاشة DMC، رسالة بعد انتهاء حكايته في المسلسل.

وكتب درويش عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجها رسالته لـ"أحمد أبو حجر"، "مع السلامة يا أبوحجر وأتمنى تكون أتعلمت الدرس وإن الأصيلة ماتتباعش لا بغالي ولا رخيص، غلطت وندمت ورجعت بس مش دايما الباب بيفضل مفتوح عشان الأسف يفوت منه".

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين عبر الإعجابات والتعليقات، واليت كان من بينها، "بس يا أبو حجر أنت عملت الدور مظبوط، نصيحة بلاش تنزل الشارع الفترة دي"، و"يا خسارة بتيجي الحاجه لما الواحد مايعوزهاش"، و"أحسن يلا في داهية".

مسلسل "ربع قيراط"، يمثل حكاية حقيقية ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ويعرض حاليا على قناة DMC، وعرضت آخر حلقة أمس، وتدور أحداث المسلسل حول زوجين لهما ولد وبنت، وبدأ بزوجة كان تحلم بتأسيس شقتها الخاصة، وبعد عشرة طويلة مع زوجها وضعت كل ما تملك من أموال ومشغولات ذهبية لشراء شقة في منطقة المعادي.

ولكنها اكتشفت خيانة زوجها لها في فترة قال فيها إنه سافر، ورفض الإنفاق عليها، وتركها وباع الشقة التي كانت تمكث فيها في شبرا، ورفض دفع النفقات المستحقة عليه، كما رفض أن ينفق على نجله.

وخلال المشكلات ذهب الابن إلى والده، فعاملته زوجة الأب معاملة صعبة للغاية، وهنا بدأت تنكشف على حقيقتها أمام زوجها.

بعد عدة حلقات ذهب الزوج ليصالح زوجته، وأعطاها نفقتها وفي الحلقة الأخيرة من المنتظر ما إذا كانت ستعود له أم لا، وخاصة بعدما اضطرت أن تعيش مع جدتها، وعملت في مكتب محاماة، ولم تسلم من تحرش مدير المكتب.

وفي النهاية استقرت في ورشة لتصنيع الأثاث مع جارها العجوز لتصرف على ابنها.