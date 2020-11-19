شيري عادل عن أنباء ارتباط معز مسعود بـ حلا شيحة: ميرسي

علاقات و مجتمع

أجرت الفنانة شيري عادل، مقابلة تليفزيونية مع برنامج Insider بالعربي، خلال حضورها إحدى الفاعليات الفنية.

وسألها مدير الحوار على الشائعات التي تردد مؤخرا حول ارتباط طليقها الداعية معز مسعود بـ الفنانة حلا شيحة، وجاء ردها غير متوقع.

تجاهلت شيري عادل الرد على السؤال من البداية، أو الحديث في الموضوع حيث قالت، "ميرسي شكرا"، وتركت المذيع وسارت في طريقها مرة أخرى.

يذكر أنه انتشرت شائعات، خلال الفترة الماضية، بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، بعدما تردد وجود قصة حب نشأت بينهما خلال الأشهر الماضية، حيث أنه كان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية، بالإضافة إلى ظهورها إلكترونيا.

وما زاد من الشائعات حول علاقتهما، عندما نشر معز مسعود عبر "إنستجرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاي معز.. من التقطت هذه الصورة؟"؛ ليرد معز "شخص مميز جدا"، ويربط الجمهور بينهما في أن حلا هي من صورته.

كان والد الفنانة حلا شيحة قد رد على أنباء ارتباط ابنته بـ معز مسعود قائلا، "لو في حاجة هيعلنوا، الحاجات دي مش بتستخبى ومفيش أسرار في الحاجات دي"، مؤكدا أنه ليس لديه علم بتلك الأنباء.

وأضاف: "بنتي فنانة معروفة ومسؤولة وتعرف تأخد قرارتها لوحدها وترد بنفسها"، معربا عن انزعاجه من تلك الأنباء التي يتم تداولها من حين إلى آخر، لافتا إلى أنه سيلعن بنفسه للإعلام عند زواجها.

ويتمنى الفنان التشكيلي، حياة سعيدة لبناته الأربع، مختتما حديثه: "بدعيلهم ربنا يحفظهم ويبعد عنهم ولاد الحرام، ولو فيه حاجة خير ربنا يقدمها، ولو شر ربنا يبعدها".

وهو ما لا يؤكد أو ينفي تلك الأنباء، وتظل الشائعات تلاحق الثنائي.