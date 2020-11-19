مصابة بكورونا تضع توأما رغم دخولها في غيبوبة.. ولادة غريبة

ماما

في مشهد ربما لن يتكرر مرة أخرى، يدعو للغرابة، وضعت سيدة بريطانية تدعى "بريتشوال أوك"، وتعمل استشارية أمراض روماتيزم، طفليها وهي في الأسبوع الـ25 من الحمل، أي في شهرها السادس، أثناء دخولها في غيبوبة، ناجمة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح كل بقاع العالم، خلال تواجدها في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام، وبلغ وزن طفليها 770 و850 جرام على الترتيب.

بدأت الحكاية في نهاية مارس الماضي، إذ شعرت بريتشوال بأعراض الإنفلونزا، وانتهى الأمر بدخولها في غيبوبة ووضعها على جهاز التنفس الاصطناعي عقب ثبوت إصابتها بكوفيد-19، وفق "سكاي نيوز".

الأم: شعرت بالخوف ولم أتوقع نجاتهما

تفاجأت السيدة البريطانية بعد أن فاقت من غيبوبتها بولادتها لتوأم، حيث قالت: "كنت حاملا في الأسبوع الـ25 في تلك المرحلة، ولما استيقظت من غيبوبتي شعرت بالخوف إذ اعتقدت أنني أجهضت".

وأضافت الأم معلقةً على إصابتها بفيروس كورونا المستجد ودخولها في غيبوبة ونجاة طفليها، "نجاة التوأم كان أمرا مدهشا، لم أتوقع نجاتهما على الإطلاق".

زوج السيدة العائدة من الغيبوبة يصف مشاعره

تجربة فريدة من نوعها ربما عاشاها الزوجين والتي تخللتها العديد من المشاعر المختلطة بدءًا من الولادة المبكرة مرورا بدخول الزوجة الغيبوبة لفترة ورحلتها مع فيروس كورونا المستجد، والذي وصفها الزوج قائلًا "كانت لدي مشاعر مختلطة عند ولادة التوأم بينما كانت زوجتي لا تزال في غيبوبة".