نرمين الفقي في أحدث إطلالاتها: أحلى صباح (صور)

لايف ستايل

تتألق الفنانة نيرمين الفقي بجمال وحيوية وشباب لافت للأنظار، منذ أن خطت بقدميها الوسط الفني، فكانت وما زالت فتاة أحلام الشباب.

دائما ما تحظى نرمين الفقي، بإعجاب متابعيها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، والذين يشيدون بأناقتها وإطلالتها المميزة، ونشرت الفنانة صورة جديدة عبر حسابها والتي أيهرت متابعيها.

ظهرت الفنانة خلال الصورة بإطلالة أنيقة، مرتدية بلوزة باللون الأحمر وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن ارتداء نظارة شمسية ونسقت معها حقيبة تجمع بين اللونين الأحمر والأبيض، مما لفت انتباه متابعيها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً "أحلى صباح لأحلى ناس".

لفتت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها وحصدت ما يقرب من 10 آلاف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، وكان من أبرزها، "الجمال عدى الكلام، جورجينا العرب، حبيبي صباح الخير صباحك ورد وفل، حلاوة من غير مجهود".

نرمين الفقي بدون مكياج

وفي 3 أكتوبر الجاري، ظهرت الفنانة نرمين الفقي، دون مساحيق التجميل، على "إنستجرام"، معلقة عليها: "خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك".

‎وسيطرت البساطة على الإطلالة بأكملها، فلم يقتصر على المكياج فقط، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع، ونسقت معه شورت باللون الأسود، متخلية عن الإكسسوارات والمجوهرات.

نيو لوك نرمين الفقي

ومنذ أيام، فاجأت نرمين الفقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف للشعر، يظهر بـ"نيو لوك"، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها، مستعرضة "نيولوك".

وفي يناير الماضي، شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورها بـ"نيو لوك" بشعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من بطولة رانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.