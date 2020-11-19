الامارات | تطبيق جديد يترجم مواء القطط.. "احبك لا أحبك "

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد يترجم مواء القطط.. "احبك لا أحبك " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور مهندس في خدمة المساعد الصوتي لأمازون "أليكسا" تطبيقا يهدف إلى ترجمة مواء القطط. ويسجل "مياو توك" الصوت ثم يحاول تحديد المعنى. ويساعد مالك القطة أيضا في تصنيف الترجمة، وإنشاء قاعدة بيانات لبرنامج الذكاء الاصطناعي للتعلم منها. وحاليا، هناك 13 عبارة فقط في مفردات التطبيق بما في ذلك:" احبك لا أحبك" "أطعمني!" و"أنا غاضب!" و"دعني وشأني!".

ومن خلال تسجيل الأصوات وتصنيفها، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فهم صوت كل قطة بشكل أفضل - فكلما زاد استخدامه، أصبح أكثر دقة. وستترجم التكنولوجيا بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" مواء قطتك على الفور، وسيتحدث صوت بشري من خلال طوق خاص يوضع على رقبتها. يذكر أن التطبيق متاح مجانا على كل من متجر "غوغل بلاي"، و"آب ستور".

ونظرا لأنه لا يزال في مراحل تطويره الأولى، هناك مراجعات مختلطة بشأن التطبيق، حيث يشكو العديد من المستخدمين من وجود أخطاء فيه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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