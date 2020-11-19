ابنة إيمان العاصي تتغزل في والدتها: أنقى حب (صور)

لايف ستايل

تغزلت ريتاج عيسى، ابنة الفنانة إيمان العاصي، في والدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت عددًا من الصور من آخر جلسة تصوير خضعتا لها.

وأرفقت ريتاج تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً "عندما تنظر إلى عيون والدتك، فأنت تعلم أن هذا هو أنقى حب يمكنك أن تجده على هذه الأرض.. أحبك إيمان".

وحدت الأم والابنة الألوان اللاتي ظهرا بها خلال جلسة التصوير، بالأسود، والتي لقيت استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتهما، وكان من أبرز التعليقات، "ربنا يخليكم لبعض، العمر كله في حضنها، والدتك ممثلة عظيمة".

وكانت نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة تجمعها بابنتها عبر، حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب إعلان تماثلها للشفاء من فيروس كورونا.

وعلقت عليها "بنتي وصحبتي وأختي وكل حاجة حلوة في دنيتي، مش قادرة أفتكر حياتي قبل ما تيجي الدنيا كانت عاملة إزاي، هي اللي أمي مش أنا اللي أمها ".

وأضافت "طيبة وحنينة عليا أكتر من أي حد تاني في الدنيا، صاحبتي اللي بحب أحكيلها وأفضفض وأنا في حضنها، هي كفاية عليا في الدنيا دي، مش عاوزة حاجة غيرها ست البنات".

إصابة إيمان العاصي بكورونا

مقطع فيديو مصور، ظهرت خلاله الفنانة إيمان العاصي، في يونيو الماضي، شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت خلال مقطع الفيديو المصور، إلى أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.