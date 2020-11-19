الامارات | بمناسبة "اليوم العالمي للمرحاض".. أمين عام الأمم المتحدة: ربع سكان العالم بدون صرف الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة "اليوم العالمي للمرحاض".. أمين عام الأمم المتحدة: ربع سكان العالم بدون صرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن أكثر من ربع سكان العالم ما زالوا يفتقرون للصرف الصحي.

واعتبر جوتيريش في تغريدة عبر حسابه على تويتر هذا الأمر "غير مقبول من وجهة نظر أخلاقية واقتصادية وصحية".

وأضاف: "يجب أن نضمن حصول الجميع في كل مكان على خدمات الصرف الصحي الآمنة والصحية التي توفر الخصوصية والكرامة".

وجاء تعليق جوتيريش بمناسبة "اليوم العالمي للمرحاض" الذي يصادف 19 نوفمبر من كل عام ويتم فيه تدشين حملة لتحفيز وحشد الأشخاص في جميع أنحاء العالم حول قضايا الصرف الصحي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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