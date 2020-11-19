محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن الألوان الميتالك تهيمن على الموضة النسائية هذا الشتاء لتكسر كآبة الأجواء السائدة خلال هذا الوقت من العام، والتي ازدادت حدتها في ظل تفشي جائحة كورونا.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الملابس تتلألأ هذا الموسم باللون الذهبي والفضي، كما تتألق الألوان الأخرى أيضا ببريق الميتالك كالأخضر والأزرق والوردي لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تنطق بالأناقة والفخامة.
وللحصول على إطلالة مناسبة للحياة اليومية يمكن تنسيق الملابس الميتالك مع سروال جينز أو سروال قماشي أنيق مع بوت أو حذاء ذي كعب عال.
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