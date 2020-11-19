ورثت صوت فوزي.. ناهد السباعي عن ابنة شقيقها: أخيرا حد صوته حلو في العيلة

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر خاصية "إستوري" خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو لابنة شقيقها الراحل والفنانة داليا البحيري، وهي تؤدي بصوتها جزء من أغنية أجنبية.

وأرفقت "السباعي" تعليقًا: "أخيرًا في حد صوته حلو في العيلة، بنت أخويا الحلوة، قسمت فريد مرشدي، الوحيدة اللي ورثت صوت هدى سلطان ومحمد فوزي".

داليا البحيري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وفي فبراير الماضي، احتفلت الفنانة داليا البحيري، بعيد ميلاد ابنتها "قسمت" في حفل اقتصر على الأسرة والأصدقاء.

ونشرت "البحيري"، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها قسمت فريد المرشدي.

ويذكر أن فريد المرشدي، هو نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، توفي في حادث سيارة في العام 2014، وكان متزوجا من الفنانة داليا البحيري، وأنجب منها ابنته "قسمت"، لكنه انفصل عنها.

وشاركت داليا البحيري، في رمضان المقبل 2020، بمسلسل "فلانتينو" بطولة بطولة النجم عادل إمام، وبمشاركة دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

ناهد السباعي وصلة قرابتها بمحمد فوزي

وخلال مقطع فيديو مصور مدته 5 دقائق و43 ثانية، شاركته الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها "إنستجرام"، لليوتيوبر إيمان صبحي، تتحدثت خلاله عن مشوار الفنان محمد فوزي الفني.

وأعادت الفنانة مشاركة مقطع الفيديو على حسابها، وكشفت خلال تعليقها عن صلة القرابة التي تجمع بينها وبين الفنان محمد فوزي، قائلة: "ماذا لو محمد فوزي مكنش موجود؟! أنا منزلة الڤيديو عشان ناس كتير متعرفش المعلومات دي عن محمد فوزي، وكمان ناس كتير متعرفش إنه خال أمي يعني جدي".

وتابعت "السباعي" خلال مقطع الفيديو، بالدعاء للفنان الراحل، قائلةً "رحم الله أمواتنا.. شكرا يا إيمان على الڤيديو الجميل ده وبراڤو بجد حلو قوي".

لقى مقطع الفيديو التي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، متبادلين الأدعية والترحم على الفنان الراحل، وكان من أبرز التعليقات: "الله عليكي بجد.. تسمحيلي هشيره انا كمان، كان فنان عظيم أوي، الله يرحمه".