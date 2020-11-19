رحلة عشق بين "هنا" و"طبلتها": أهلي شجعوني وبلعبها وأنا عندي 10 سنين

لايف ستايل

عشق جرى في دمائها منذ أن بدأت تتحسس العالم الخارجي من حولها في المرحلة الابتدائية، حتى بدأت في إطلاق العنان لحبها الكبير لآلة الطبلة، وبدأت تعلم كيفية الإيقاع عليها بأناملها الصغيرة.

مقطع فيديو قامت بمشاركته الفتاة "هنا"، مؤخرًا، عبر إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات، أظهرت من خلاله موهبتها المميزة في ضبط الإيقاع على الطبلة بشكل محترف، وهو ما أثار دهشة السيدات والفتيات، اللاتي بادرن بالسؤال عن كيفية تعلمها الإيقاع بتلك الطريقة على الرغم من صغر عمرها.

"هنا" وشهرتها "هنا طبلة"، صاحبة الـ16 عاما، تدرس بالصف الثاني الثانوي التجاري، وتعمل بجانب دراستها في استخدام طبلتها الخاصة في العديد من المناسبات المختلفة، "بحب الطبلة جدًا من صغري، وأنا في ستة ابتدائي روحت مكان أتعلم فيه وكنا كورال كبير أوي بس مكانوش بيهتموا بينا أوي بأن حد يتعلم الإيقاع على الطبلة كويس".

"اتعرفت على ولد هناك وبقيت معاه دايمًا وبعدين خليته يعلمني أساسيات الطبلة، وبعد فترة هو مشي من المكان، فأنا كملت الموضوع وبدأت أشوف فيديوهات وأعمل الحركة مرة واتنين وأكررها لحد ما أعرفها وأحفظها كويس، ومن وأنا عندي 10 سنين وأنا بطبل وبعلم نفسي بنفسي علشان أبقى أحسن، وبدأت لما تجيلي أوردرات أروحها"، حسب "هنا".

ومن حسن حظ الفتاة الصغيرة، لاقت تشجيعًا كبيرًا من أفراد أسرتها، ودفعها حول الاستمرار في تعلم ما تحب والنجاح خلاله، "الحمد لله أهلي بيشجعوني مش شايفين إني بعمل حاجة عيب، وواقفين في ضهري".

أما عن كواليس الفيديو المتداول، "كنت طالعة لايف في يوم، وبنت دخلت كلمتني وقالتلي إن في حفلة تخرج وعايزيني، فكلمت أهلي هنا في البيت ووافقوا، والموضوع كله كان عبارة عن ساعتين تلاتة بالكتير، والناس كانت مبسوطة أوي بس مذهولين علشان شايفين بنوتة صغيرة بتطبل بالشكل المحترف ده".