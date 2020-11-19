طريقة عمل البطاطس

تعد البطاطس من الأكلات المفضلة التي يحبها جميع الفئات العمرية، وتعددت طرق تحضيرها من صينية البطاطس باختلاف طرق تحضيرها، والبطاطس المحمرة وسلطة البطاطس بالبيض والزيتون وغيرها.

يقدم موقع "هُن" طرق عمل البطاطس بأشكال مختلفة منها:

البطاطس محمرة

المقادير

كليو بطاطس.

فنجان صغير خل.

ماء وملح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع أصابع متساوية على اللوح أو بأداة تقطيع البطاطس، ثم نغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة نضع الخل على البطاطس في الماء المغلي ونغطيها ونتركيها لمدة لخمس دقائق.

نصفي البطاطس من الماء ثم نقليها بشكل عادي ويشترط وضع كمية غزيرة من الزيت ونقدمها مع الكاتشب والمايونيز.

بطاطس فريسكاس من كوك دور

المقادير:

4 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقشر البطاطس ونغسلها جيدًا ثم نقطعها أصابع طويلة متوسطة.

نضع الدقيق والبيكنج البودر والملح والشطة والفلفل ثم نقلبهم جيدًا، ونضيف الماء مع الاستمرار في التقليب حتى تختلط جميع المكونات.

نضع البطاطس في الخليط ونقلب جيدًا، حتى يندمج الخليط مع البطاطس ونضعهم في الثلاجة لمدة 45 دقيقة.

نخرج البطاطس ونضعها في الزيت الساخن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي المقرمش، نقدمها ساخنة مع الصوص والدجاج المحمر.

البطاطس المكسيكية

المقادير:

800 جرام بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة، مفرومة فرمًا ناعمًا.

1 فص ثوم، مفروم فرمًا ناعمًا.

½ ملعقة صغيرة شطة معتدلة.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة كمون.

½ ملعقة صغيرة فلفل حار زبادي، للتقديم.

طريقة التحضير

نغلي البطاطس لمدة 5 دقائق، ثم نسخن الزيت في مقلاة ونقلي البصل لمدة 8 دقائق.

نضيف الثوم والتوابل، ثم نقليهم لمدة دقيقتين، نصفي البطاطس ونضعها في مزيج البصل.

نرفع درجة الحرارة ونحرك البطاطس فى المقلاة بحيث يتم تغطيتها بكل مكونات التتبيلة.

نطهيها لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية، ثم تقدم مع الزبادي، مع رش قليلاً من الفلفل الحار.

صينية البطاطس بالدجاج

المكونات

دجاجة مسلوقة ومقطعة.

كيلو بطاطس حلقات.

طماطم حلقات.

بصل جوليان.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف كوب صلصة طماطم.

نصف لتر مرقة منزوعة الدسم.

ملح.

فلفل أسود.

رشة قرفة.

فلفل أخضر حلقات.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير

يشوح البصل في ملعقة من الزيت في الصينية، وتترك حتى يذبل قليلا.

تضاف الصلصة وتقلب جيدًا، ثم تضاف البطاطس وتتبل بالملح والفلفل ورشة القرفة ويقلب الخليط جيدًا.

تضاف حلقات الطماطم والمرقة ويترك الخليط ليغلي لمدة نصف ساعة.

تضاف قطع الدجاج على الوجه ويدهن الدجاج بالصلصة.

تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج وتزين بحلقات الفلفل الأخضر وتقدم ساخنة.

سلطة البطاطس بالبيض والزيتون

المقادير

6 بيضات.

10 حبات بطاطس.

كوب مايونيز.

نصف كوب من صلصة الرانش.

ثلث كوب شبت مخلل.

ملعقتان كبيرتان من الخردل.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ثُمن ملعقة صغيرة بابريكا.

ثُمن ملعقة صغيرة من بذور الكرفس.

بصلة مفرومة.

ربع كوب "ببرونسيني" (فلفل حلو).

ربع كوب زيتون أسود مقطع.

طريقة التحضير

يتم تقطيع البيض المسلوق، وكذلك البطاطس لمكعبات صغيرة.

تقليب المايونيز في وعاء مع صلصة "الرانش" والشبت والخردل والملح والفلفل الأسود والفلفل الحلو وبذور الكرفس.

إضافة البيض والبطاطا والبصل والبابريكا والزيتون، وقلبوا الخليط جيدًا حتى يمتزج، وغطوه ليبرد لمدة ساعتين على الأقل قبل التقديم.

كرات البطاطس المقلية

المقادير

بطاطس مهروسة.

3 شرائح لحم مقدد مطبوخ ومُفتت.

ثلثا كوب جبنة "شيدر".

ملعقتان كبيرتان ثوم مقطع شرائح.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملح.

فلفل أسود مطحون طازج.

بيضتان.

كوب وثلث كوب من فتات البقسماط.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

مزج البطاطس المهروسة في وعاء كبير مع شرائح اللحم المفتتة و"الشيدر" والثوم وبودرة الثوم، وتبّلوها بالملح والفلفل الأسود، وقلّبوا جميع المكونات حتى تمتزج جيدًا.

نضع البيض المخفوق في وعاء، وفتات البقسماط في وعاء آخر.

تشكيل مزيج البطاطس المهروسة على هيئة كرات، واغمسوها في البيض ثم في البقسماط.

تسخين الزيت في مقلاة كبيرة إلى درجة حرارة 375 فهرنهايت، واقلوا كرات البطاطس لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق حتى يصبح لونها ذهبياً من جميع الجوانب ورشوا الملح عليها فور قليها وبالهنا والشفا.