مواليد 95 والأولى على دفعتها.. معلومات عن شاهيستا سعد بطلة "إلا أنا"

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بملامح جذابة ومميزة، أطلت الفنانة الشابة شاهيستا سعد أمام المشاهدين من خلال مشاركتها بأحداث عدد من روايات المسلسل الدرامي الاجتماعي "إلا أنا"، والمعروض حاليًا على شاشة قناة "dmc".

أعربت الفنانة الشابة عن سعادتها البالغة بمشاركتها المميزة، وقالت خلال تصريحاتها لـ"الوطن"، إن المسلسل سبب معرفة الجمهور بها، خاصة أنها شاركت في 3 حكايات هي: "بنات موسى"، و"أمل حياتي"، و"ربع قيراط".

وتحدثت "شاهيستا" عن شخصيتها بحكاية "ربع قيراط"، موضحة أنها سعيدة بردود الفعل حولها، ولكن شخصيتها في المسلسل ليست بالسوء المصوّر ولكنها نتيجة رد الفعل، فهي تحب أن تحافظ على شريك حياتها خاصة بعد التجربة القاسية التي مرت بها.

معلومات عن شاهيستا سعد

- من مواليد أكتوبر 1995.

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- تخرجت في معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية عام 2018.

- حصدت المركز الأول على دفعتها.

- فور تخرجها، التحقت بسلاح الشيش وتدربت عليه.

- قدمت عدة عروض مسرحية على خشبة مسرح الدولة، من بينها "يوم أن قتلوا الغناء".

- انتقلت إلى القاهرة لتبدأ مسيرتها الفنية.

- شاركت بأدوار صغيرة في مسلسلات "فكرة بمليون جنيه"، و"بدل الحدوتة تلاتة".

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أكثر من 23 ألف متابع.

مسلسل "إلا أنا"، يضم حتى الآن 6 حكايات عُرضت منها 5، هي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، ومؤخرًا عُرضت الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية "ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

ومن المقرر أن يُعرض يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر، حكاية جديدة بعنوان "الحب سوا" على قناة "DMC"، وهي الحكاية الأخيرة من حكايات المسلسل.

جارِ تصوير العمل بين القاهرة والإسكندرية خلال أسبوعين، وهو من بطولة الفنانة درة، ومن تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.