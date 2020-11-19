تمتع بمشاهدة النجوم في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعتبر المناطق البرية في كندا من الوجهات المفضلة لعلماء الفلك وهواة متابعة النجوم والأجرام السماوية.

وتزخر المحمية الطبيعية "وود بافالو" في شمال ألبرتا بسماء حالكة للغاية، كما يمكن للسياح الوصول إلى المحمية الطبيعة "جاسبر" بسهولة، بالإضافة إلى أنها خالية من الملوثات إلى حد كبير.

ويمتلك فندق "فيرمونت جاسبر" مرصدا خاصا به، ويوفر للسياح إمكانية مشاهدة النجوم والأجرام السماوية ليلا.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن للسياح خلال شهور الشتاء مشاهدة أضواء الشفق القطبي الساحرة.

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