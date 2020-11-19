تعتبر الكرشة من الأكلات التي يفضل البعض تناولها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الكرشه مطبوخة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد" على قناة "سي بي سي سفرة".

المكونات

كرشة.

حمص مسلوق.

عصير طماطم.

بصل.

فلفل حار.

فلفل أخضر رومي.

زيت.

بهارات.

طريقة عمل الكرشة

تشوح الكرشة فى الزيت مع فص المستكة على النار ثم يضاف ورق اللورا والفلفل الأسود.

يضاف البصل والفلفل الرومي والحار وعصير الطماطم.

يترك على النار لمدة حوالى ساعتين أو حتى تمام النضج ثم يضاف الحمص المسلوق وتقلب وتقدم.

طريقة عمل كرشة بالصلصة والحمص

المكونات:

كرشة.

حمص.

عصير طماطم.

بصل.

فلفل حار.

زيت.

بهارات.

ورق لورا.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل كرشة بالصلصة والحمص

تقلب الكرشة فى الزيت مع البصل على النار.

يضاف ورق اللورا والبهارات، والفلفل الحار والملح والفلفل الاسود.

يضاف عصير الطماطم والحمص وتقدم الكرشة عند تمام النضج.

فوائد الكرشة

تحتوي على العديد من الفيتامينات، والبروتينات التي تساعد على تنشيط الجسم والتخلص من بعض الآلام.

تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

تساعد على تقوية العضلات.

تساعد على الحفاظ على البشرة وزيادة نضارتها.

تساعد على تقوية الشعر، ونعومته.

تساعد على زيادة صحة القلب.

تساعد على الوقاية من السرطان.

تساعد على الوقاية من التهاب المفاصل.

تساعد على التخلص من هشاشة العظام.

تساعد على منع الإجهاض.

تساعد على تحسين المزاج.

تساعد على تقوية الجنين ونموه.

أضرار الكرشة

تسبب زيادة بمعدل ضغط الدم.

تسبب الإصابة بمرض النقرس.

تسبب زيادة الدهون بالبطن.

تسبب ظهور الكرش خاصة لدى الرجال.

تسبب التلبك المعوي.

تسبب صعوبة بالهضم.

تسبب الإصابة بألم القولون.

تسبب الإصابة بالانتفاخ، والشعور بالخمول.

تسبب الإصابة بالإمساك المزمن.

طريقة عمل تتبيلة الكرشة

تعد الكرشة من الأطباق الشعبية في بعض الدول العربية، مثل سوريا، ومصر، وفلسطين، ويتم تنظيف كرشة الخروف بالليمون والملح والخل، نقدم لكِ طريقة عمل تتبيلة الكرشة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد".

المكونات:

كرشة منظفة قطع.

خل.

عصير ليمون.

بصل.

ثوم فصوص.

فلفل أحمر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون ناعم.

طريقة التحضير

في الخلاط، يضرب الخل وعصير الليمون والبصل والثوم والفلفل الملح والفلفل الأسود والكمون.

تتبل الكرشة بالخليط.

توضع في الفريزر حتى الاستخدام.

طريقة غسل الكرشة

نقوم بإحضار الكرشة، وغسلها بالماء جيدًا لكي نتخلص من التراب والأوساخ.

نقوم بغسلها جيدًا عدة مرات.

نقوم بوضع الكرشة في كمية من الماء المغلي، ونتركها لمدة ربع ساعة.

تكشيط الكرشة من الأوساخ والزيادات باستخدام السكينة.

نقوم بغسلها بعد تصفيتها من الماء.

نخلط كل من الدقيق والملح، والخل ونضع الكرشة في الخليط.

نخرج الكرشة من الخليط ونغسلها بالماء، ونضعها في إناء على النار به كمية من الماء، ويضاف لها فصين من الثوم ونتركها مرة أخرى لتغلى للتخلص من الروائح والأوساخ.