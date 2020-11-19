حسيته راجل.. "انت استثنائي" يجمع أحمد وهبة من قصار القامة: هنكمل بعض (صور)

علاقات و مجتمع

"أنا وهبة لقينا بعض في التفكير والرياضة والتخطيط للمستقبل، تخرجت في كلية التجارة بجامعة القاهرة، وهي تخرجت في كلية نظم ومعلومات إدارية في أكاديمية نيو كايرو، بالتجمع الخامس، اتقابلنا للمرة الأولى أثناء بروفات "أنت استثنائي"، الذي كان من المفترض مشاركتنا به، إلى أن الظروف التي طرأت علينا حالت المشاركة"، بحسب حديث أحمد وحيد لـ"الوطن".

لم يقف قصر القامة عائقًا أمامها للوقوع في الحب من "النظرة الأولى"، بعد رؤية بعضهما البعض أثناء المشاركة في إعلان "انت استثنائي"، الذى جرى عرضه في رمضان الماضي.

أُعجب أحمد وحيد، صاحب الـ28 عامًا بطريقه تفكير هبه أسامة التي تصغره بعام، حتى وجد نفسه ينجذب إليها عاطفيا بعد صداقة دامت أكثر من عامين.

الحكاية بدأت داخل مركز شباب الجزيرة، حينما أتت "هبة" والتي تعيش في منطقة التجمع، لحضور التصوير برفقة شقيقتها، لتتعرف على أحمد، ليكن الإعجاب متبادل بينهما بعد فترة من لقائهما، لينتهي الأمر بحفل خطبتهما وسط عدد من الأهل والأصدقاء.

"صداقة فـ انجذاب فـ إعجاب فـ خطوبة"، كان هذا هو التدرج الطبيعي الذي تسلل قلب الثنائي، إذ وجدا كلاهما يُكمل الآخر، فهما يعيشان حياتهما كما هي، لا ينظران لكونهما يختلفان بعض الشيء عن المحيطين لهما، فقط يستمتعون ويضحكون ويحققون الإنجازات، "عايشين بطبيعتنا ومعندناش أزمة، التنمر والمضايقات لا تعنينا".

أخذ الثنائي وقتًا كافيًا حتى يتعارفا جيدًا، "بدأت أعرفه أكتر من 5 شهور وحبيته أوي هو حنين وطيب معايا.. وكمان بيخاف عليا، حسيته راجل، مر عليا كتير من قصار القامة ولكنه كان مختلف، متفائل وبشوش وبيتحمل المسؤولية، ومن وقت تعارفنا وإحنا أصدقاء ومتفاهمين"، ربما استطاع الشاب العشريني في الاستحواذ على قلب هبة "بنشجع بعض على الرياضة، هو مؤسس فريق كرة القدم لقصار القامة وحاز على بطولة، وأنا بتمرن تنس أرضي".

تطورت قصة حب الثنائي، حتى تحدثت "هبة" مع أسرتها ليأتي "أحمد" ويتقدم لخطبتها، "عندنا ثقة بنفسنا وكلمات التنمر مبتضايقناش شايفين نفسنا كاملين زينا زي أي حد، هدفنا مساعدة قصار القامة، في مننا لسه جوا البيت وعايزين نشجع البنات والشباب للتطوير من نفسهم، كل واحد "استثنائي"، ويقدر يحقق المستحيل.