"الكوميسا" تدشن منصة صوت 50 مليون امرأة إفريقية لدعم المشروعات الصغيرة

علاقات و مجتمع

أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" احتفالية لإطلاق منصة "صوت 50 مليون امرأة إفريقية" في مصر.

جاء ذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وبحضور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وشارك في الملتقي، مالين بلومبرج ممثل البنك الإفريقي للتنمية وتشيليشى كابويبوى سكرتير عام الكوميسا، وتهدف هذه المنصة الي تفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ملايين النساء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورائدات الأعمال بالقارة الإفريقية.

وألقى طارق شاش، كلمة بالإنابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أشارت فيها إلى أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في إطلاق منصة "صوت خمسين مليون امرأة أفريقية"، يأتي وفقا لتوجهات الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت "جامع"، في كلمتها أن هذه المنصة تعد تتويجًا لجهود الجهاز في التنسيق مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة في مجال التنمية الشاملة وتمكين المرأة بالدول الإفريقية، وأهمها البنك الأفريقي للتنمية الذى يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة، حيث موّل الكثير من الاتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التى نفذها الجهاز في معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه وحتى الآن وكذلك مجموعة الكوميسا.

وأضافت، أن هذا المشروع هو أول منصة إلكترونية تربط بين 50 مليون امرأة في مجال الأعمال التجارية داخل 38 دولة إفريقية، وسوف تسهم بشكل كبير وفعّال في تيسير نقل الأفكار والمعارف والمعلومات، فيما بين صاحبات المشروعات ورائدات الأعمال.

وأشارت تشيليشى كابويبوي سكرتير عام الكوميسا، إلى أن منصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية ليست مجرد سوق للسيدات في مصر لعرض منتجاتهن أو التواصل مع من يقومون بشراء هذه المنتجات وحسب، وإنما تمثل مركزا يتيح المعلومات التى تمكنهن من الوصول إلى الخدمات المالية، والتدريب على إدارة الأعمال، ومحو الأمية المالية.