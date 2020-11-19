الألوان الكلاسيكية قوية هذا العام.. اصنعي زينة عيد الميلاد بنفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الشموع والأشجار وأكاليل الزهور والجوارب والحلي. وبإزالة الأغاني والهداية ويكون عيد الميلاد يتمحور حقا حول الزينة.

في وقت يشهد إغلاقات وغموضا اقتصاديا وقلة تواصل اجتماعي هل من الأفضل عدم المجازفة واستخدام اللونيين التقليديين الأحمر والأخضر أم اللجوء للألوان البراقة والمبهجة.

تقول المصممة الألمانية ومحللة الاتجاهات جابريلا كايسر: "تزيين منزلك هو مسألة ذوق شخصي".

وتتوقع أن تكون الألوان الكلاسيكية قوية العام الجاري. وتضيف: "إنها تعطي نوعا من الأمان خصوصا في أوقات غامضة مثل تلك. إن الأمر يتمحور حول الأسرة والتقاليد والانتماء".

ويميل الكثيرون إلى صناعة الزينة بأنفسهم في زمن فيروس كورونا. وتقول كايسر: "الناس تشعر بالملل على أي حال، فهم يقضون الكثير من الوقت في المنزل. والطقس كئيب ومطير في الخريف والشتاء".

وتقول: "فبالتالي يبحث المرء عن شيء يفعله مثل الحرف اليدوية بالطبع". بدأت صناعة الهدايا في المنزل أن تصبح شعبية لمواجهة اتجاه الاستهلاكية.

ومن ناحية أخرى، أصبحت الزينة المرحة والمضحكة شائعة على نحو زائد، بحسب خبيرة الاتجاهات كلاوديا هيركه. وتقول: "بدلا من كل الحيوانات التي نضعها على الأشجار في السنوات الأخيرة، سوف يكون اتجاها مجنونا بتعليق زينة على شكل أفوكادو أو خيار أو بابايا أو كب كيك".