ما أسباب آلام البطن لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية بأن آلام البطن تعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، مشيرة إلى أنها ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن آلام البطن لدى الطفل قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، وفي هذه الحالة يبدأ الألم في منتصف البطن وينتقل إلى أسفل الشق الأيمن، وهذا يمكن أن يسبب حمى أو قيء، وفي مثل هذه الحالات يجب التوجه إلى الطبيب على الفور.

كما أن الفركتوز (سكر الفاكهة) قد يكون هو السبب في مثل هذه الآلام فيما يعرف بعدم تحمل الفركتوز؛ حيث لا يتم امتصاص الكثير من الفركتوز، وعند وصوله إلى القولون يتسبب في الشعور بالانتفاخ والألم.

ومن الأسباب العضوية الأخرى ما يعرف بالداء البطني، أي عدم تحمل الجلوتين. وفي هذه الحالة تحدث آلام البطن بعد تناول الأغذية المحتوية على القمح.

ومن ناحية أخرى قد ترجع آلام البطن إلى أسباب نفسية مثل المشاكل الأسرية أو المشاكل في المدرسة كمضايقة أطفال آخرين له.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب إذا كانت آلام البطن لدى الطفل مصحوبة بصعوبات البلع وحرقة المعدة والإسهال المستمر والليلي والبراز الدموي والحمى مجهولة السبب وآلام المفاصل.