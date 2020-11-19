أمهات مصر: 106 آلاف ولي أمر يشارك بمبادرة "حاسبوا على كلامكم"

ماما

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بالمبادرة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسيف، تحت عنوان "#حاسبوا_علي_كلامكم"، لمعالجة ظاهرة التنمر علي الإنترنت.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن المبادرة جيدة جدا وتتعلق بقضية هامة تشغل بال الرأي العام وهي قضية التنمر علي الإنترنت التي أصبح يتعرض لها الكثير، كون أن منصات التواصل الاجتماعي علي السوشيال ميديا مجتمع مفتوح ولا يوجد عليها رقيب بشكل كبير.

وأوضحت أنها دعت أكثر من 86 ألف ولي أمر من الأمهات علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في الفيس بوك، وأكثر من 20 ألف علي صفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، والتي أشرف بتأسيسهم، بإجمالي 106 ألف ولي أمر، للتفاعل مع حملة المجلس القومي للمرأة والاستجابة لها بالبعد عن التنمر والابتعاد عن الإساءة للآخرين في أي "بوستات" أو تعليقات.

ولفتت عبير، التي تشغل عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، إلي أن عملهم كمؤسسين جروبات تضم آلاف أولياء الأمور في الفيس بوك، دائما يعرضهم للتنمر من قبل بعض الأعضاء في حالة الاختلاف في الرأي معهم، مؤكدة أنها وضعت قواعد صارمة للجروبين أهمها عدم الإساءة لأي شخص سواء كان عاديا أو مسئول ويتم حظر أي عضو يقوم بذلك في حالة عدم الالتزام واحترام قواعد الجروب، فضلا عن التأكد من حقيقة أي بوست قبل نشره علي الجروب منعا لإثارة البلبلة وخلق الشائعات، مقدمة الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وجميع المشاركين فيها، علي المبادرة المتميزة.

كان المجلس القومي للمرأة بالتعاون القومي للطفولة والأمومة واليونيسيف، أطلقا حملة توعوية جديدة علي Instagram لمعالجة ظاهرة التنمر علي الإنترنت بعنوان "#حاسبوا_علي_كلامكم" لدعوة المجتمع لاستخدام المنصات الاجتماعية بشكل إيجابي ومكافحة التنمر.