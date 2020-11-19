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علاقات و مجتمع
كشفت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل فسخ خطوبتها من الفنان تامر عاشور.
ونشرت "حلمي" بيانًا، استشهدت خلاله بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٍ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
واستطردت: "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق، كان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجة، تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زيي زي جمهوره، عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أن لسه زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهما، ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".
وتابعت: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب، ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين، كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال وليا الكارير الخاص بيا، فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض، وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شيء".
وختمت "حلمي" منشورها: "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني وبينه لأنه مينفعش وكل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب، وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته، وأتمنى محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرًا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة ومش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".
يذكر أن "عاشور ودارين" ارتبطا في بداية العام الماضي بعد قصة حب كبيرة، لكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة، ثم عادا من جديد في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة تامر عاشور السابقة: اكتشفت أن زوجته على ذمته.. وكان بيرفض انسحابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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