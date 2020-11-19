خطيبة تامر عاشور السابقة: اكتشفت أن زوجته على ذمته.. وكان بيرفض انسحابي

علاقات و مجتمع

كشفت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تفاصيل فسخ خطوبتها من الفنان تامر عاشور.

ونشرت "حلمي" بيانًا، استشهدت خلاله بقوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٍ بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

واستطردت: "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق، كان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجة، تامر دخل البيت من بابه واتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زيي زي جمهوره، عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أن لسه زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهما، ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".

وتابعت: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب، ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين، كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال وليا الكارير الخاص بيا، فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض، وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شيء".

وختمت "حلمي" منشورها: "في الآخر أنا صممت على فسخ الخطوبة بمنتهى الاحترام ما بيني وبينه لأنه مينفعش وكل التوفيق والنصيب بإيد الله، ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في خطواتي الجاية إن شاء الله، تامر إنسان محترم مشفتش منه غير كل خير واحترام وحب، وأنا بحترمه على المستوى الفني والشخصي لكن ده نصيب وربنا يوفقه في حياته، وأتمنى محدش يتكلم في حاجة ميعرفش تفاصيلها، وشكرًا لكل الناس اللي بتحبني وعرفاني كويس، أظن أنا جاوبت على كل حاجة ومش هفتح الموضوع ده تاني نهائي أرجو احترام موقفي".

يذكر أن "عاشور ودارين" ارتبطا في بداية العام الماضي بعد قصة حب كبيرة، لكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة، ثم عادا من جديد في نوفمبر من العام الماضي، قبل أن ينفصلا مرة أخرى.