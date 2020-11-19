الامارات | الأرشيف الوطني يصدر كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» بلغة برايل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يصدر كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» بلغة برايل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق الأرشيف الوطني، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أول نسخة بلغة برايل من كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» الصادر عن الأرشيف الوطني، انطلاقاً من اهتمام الجهتين بذوي التحديات البصرية لتلبية حاجتهم للقراءة المفيدة التي تسهم في تنشئتهم الوطنية السليمة، لتعزيز الحسّ الوطني لديهم.

ويرصد الإصدار مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الإمارات، وفي حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته فيها من واقع الوثائق البريطانية.

ويندرج إصدار الكتاب بلغة برايل في إطار المسؤولية المجتمعية والإنسانية، التي يؤديها الأرشيف الوطني تجاه جميع الشرائح من أبناء المجتمع، ورفدهم بما يعزز لديهم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، لاسيما لدى هذه الشريحة، إذ يبين الكتاب الجهود التي بذلها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في سبيل نهضة الإمارات وقيام صرح اتحادها الميمون.

وأوضح الأرشيف الوطني أن الكتاب يشكّل مرجعاً مهماً في تاريخ الإمارات، وفي سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومسيرته الحافلة بالإنجازات.

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