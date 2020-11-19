الامارات | جورج كلوني: منحت أصدقائي 14 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلوني: منحت أصدقائي 14 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الممثل الأميركي، جورج كلوني (59 عاماً)، أنه أعطى 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل منهم.

وقال كلوني، في حوار مع مجلة «جي كيو»، إنه في ذلك الوقت لم تكن لديه أسرة لينفق عليها، لذلك شعر بالسعادة بإعطاء أموال لأصدقائه. وأضاف: «ما لديَّ هم هؤلاء الأصدقاء، الذين ساعدوني بوسيلة أو بأخرى، على مدار 35 عاماً». وأوضح: «أعتقد أنه من دونهم لم أكن لأحظى بكل ما لديَّ، نحن مقربون للغاية، فكرت في أنني إذا صدمتني حافلة وتوفيت، فسيكونون جميعاً في وصيتي».

وقال: «لقد كنت أعتقد أنني لن أتزوج، ولن أنجب أطفالاً، وسأعمل، ولديَّ أصدقاء جيدون، حياتي مكتملة وأنا بخير». وأوضح: «لكني لم أعرف كم كانت حياتي غير مكتملة حتى قابلت أمل، وكل شيء تغير. وشعرت بأنه كان هناك فراغ كبير في حياتي».

وأضاف: «لم أكن من قبل بوضع أشعر فيه بأن حياة شخص آخر أهم بالنسبة لي من حياتي، لكن مع دخول شخصين آخرين صغيرين حياتي، تبدلت الأمور».

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