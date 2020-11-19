الامارات | «زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعَي المؤلف الشاب وأدب الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعَي المؤلف الشاب وأدب الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الطويلة للأعمال المرشحة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في الدورة الـ15 من الجائزة لعام 2020-2021. وتضم القائمة الطويلة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة 27 عنواناً من 11 دولة عربية. وقد استحوذ فرع المؤلف الشاب على معظم الترشيحات الواردة للدورة الـ15 من الجائزة، بواقع 28% من إجمالي الترشيحات، أي 646 عملاً متنوّعاً. وتضم القائمة الطويلة للفرع 14 عملاً توزعت على مؤلفين شباب من تسع دول عربية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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