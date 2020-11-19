الامارات | مجلة بيبول: مايكل بي جوردن أكثر الرجال جاذبية لعام 2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة بيبول: مايكل بي جوردن أكثر الرجال جاذبية لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت مجلة بيبول الأميركية الممثل مايكل بي جوردن (33 عاماً)، لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2020.
وقال جوردن، تعليقاً على فوزه باللقب: «إنه أمر رائع». وأضاف: «الجميع كان يمزح، دائماً، ويقول ربما لن تحصل على هذا اللقب أبداً». ويشتهر جوردن بفيلم «كريد»، مع الممثل الشهير سيلفستر ستالوني، وبلاك بانثر.
وقال جوردن، الذي يحب قيادة السيارات والطبخ ولعب الألعاب الإلكترونية، إن سر ثقته بنفسه «إدراك أنه لا يستطيع جعل الجميع سعداء».
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