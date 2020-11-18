عايزة بوست يا إبراهيم.. خبير علاقات: اللي بيحبوا بعض على السوشيال بينهم خناق

علاقات و مجتمع

قال ياسر غلاب، خبير العلاقات الزوجية، إن كتابة الفنان تامر حسني منشورًا لزوجته المطربة المعتزلة بسمة بوسيل، عبر تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" حمس زوجات كُثر لطلب ذلك من أزواجهم تحت عنوان "عاوزه بوست يا إبراهيم"، رغم أن الكتابة عن العلاقات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي ليست أمرًا حميدًا.

وأضاف "غلاب" أثناء استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية dmc: "أي اتنين متزوجين بيحبوا بعض على السوشيال ميديا بينهم خناقات كبيرة أوي ومولعين في بعض وضاربين بعض بالشباشب ده نفاق اجتماعي".

وأوضح، أن الزوجات تكتب هذه المنشورات من أجل إيصال رسالة للسيدة التي يعرفها الزوج.

وتابع: "بنحب بعض في البيوت مش لازم نقول قدام كل الناس كل حاجة، فهذا الأمر يعد أحد مصادر الاكتئاب لأن الكثير يقوم بتمثيل الفرح والسعادة لكي يظهر بشكل اجتماعي مقبول".

وألمح خبير العلاقات الزوجية أن لغات الحب مختلفة بين الرجل والمرأة فبعض السيدات تفضل الحصول على هدايا، وأخرى تحب أن تحصل على اهتمام الرجل ووقته وسيدة أخرى تريد أن تحصل أحضان وقبلات، وأخرى تريد سمع غزل وكلمات رقيقة.

وأشار، إلى أن السيدات نفسها في كل الأماكن ولكن تتغير حسب البيئة التي تتواجد فيها والأزمة أن الرجل حصل على تربية خاطئة، تجعله يفهم أن عليه أن يعيش حياته بحرية ويكون مع أصدقاءه طوال الوقت والسيدة تنتظر الزوج لكي تحصل على خروجات وسفر وهذا أمر خاطئ، فكثير من الرجال أصبحوا لا يتحملون المسئولية وبعض السيدات لا تنظر إلى الزواج باعتباره استقرار، ولكن تنظر له على أن سيتيح لها الحرية التي لم تحصل عليها أثناء تواجدها في منزل والدها ولكن يجب على الطرفين أن ينفذوا التوزان.