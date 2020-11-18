بعد حسني وعاشور.. حقيقة انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني

علاقات و مجتمع

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وقوع خلافات قوية بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في إحدى المناطق الساحلية.

علمت "الوطن" من مصدر مقرب من "الهضبة"، أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الاثنين شوهدا سويًا عقب انتشار شائعة الانفصال، موضحًا أنها جاءت استكمالا لمسلسل الانفصال الذي ضرب في الوسط الغنائي بعد تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وتامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.

وأشار المصدر، إلى أن "الهضبة" يستعد خلال الأيام المقبلة، لطرح إحدى الأغنيات الجديدة، التي كان غنى جزء منها فى فرح صديقه المنتج موسى عيسى.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "أهي أهي"، وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وتمت الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.

إيريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها "رقصة قلبي" نجاحًا كبيرًا عند طرحها باليونان.

ونشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة.

وعلّق على الصورة، قائلا: "اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أهي أهي - #Εσύ_εσύ" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، على أنغامي".