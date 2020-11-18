محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح:

تحدث المرحلة الرابعة والمتقدمة من سرطان البروستاتا لدى بعض الحالات من الرجال، وخاصة كبار السن، نتيجة عدة أسباب مختلفة تتمثل في اتباع عادات خاطئة، كما أن هناك عدد من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بها، ولعل أبرزها تقدم العمر، والسمنة.

لقراءة المزيد..اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أعراض تكشف إصابتك بسرطان البروستاتا المتقدم.. إليك طرق العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.