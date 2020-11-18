8 أشياء في المنزل بلا قيمة.. تخلص منها لتوفير مساحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نستخدم العديد من العناصر الداخلية والأشياء الصغيرة الممتعة في المنزل، ومع ذلك، يأتي وقت لا يتبقى فيه مساحة على الأرفف أو الطاولات أو الشرفة، وعليك نقل هذه الأشياء من مكان إلى آخر لتحرير بعض المساحة.

وهناك العديد من العناصر اليومية في منازلنا التي يجب التخلي عنه بدلا من البحث على مكان لها، كما أورد موقع "brightside".

1-المصابيح الخزفية والتماثيل المضيئة:

التماثيل أو المصابيح الخزفية والبلاستيكية والخشبية التي تعمل بالبطاريات ومصممة لتزيين المنزل بالداخل، تشغل مساحة فقط على الطاولة، والحقيقة هي أننا عادة لا نستخدمها كما خططنا عند شرائها.

2-الأحذية القديمة:

غالبا ما يكون لدينا مجموعة كاملة من الأحذية التي تم ارتدائها لفترة طويلة، ولكن بالتأكيد لن يتم استخدامها مرة أخرى، لذا من الأفضل التخلي عنها بدلا من الاحتفاظ بها.

3-ملاعق وشوك قديمة:

مجموعة كاملة من ملاعق وشوك الألمنيوم أو الفولاذ القديمة المحفوظة في نفس الحاوية القديمة، ولم نعد نتذكر أصل كل واحد منهم.

4-كيس آخر مليء بالأكياس البلاستيكية:

من يوم لآخر، يزداد عدد المنتجات البلاستيكية في المنزل، وتأتي اللحظة التي تضطر فيها إلى طيها في بعضها البعض، ما يؤدي إلى تراكمها في مكان ما في المنزل وبالتالي تشغل مساحة.

5- الشموع التذكارية:

الشمعدانات الخزفية أو المعدنية المصممة للشموع المخصصة، تبدو جميلة في نافذة المتجر وفي اليوم الأول بعد الشراء، ولكن بمرور الوقت، يتحول عنصر التصميم هذا إلى مجمع غبار آخر.

6-زجاجات العطور الفارغة:

دائما ما تبهجنا الرائحة اللطيفة للعطور الجديدة، ولكن بمرور الوقت، يوجد عدد كبير جدا من هذه الزجاجات الفارغة على الرف، ولا توجد مساحة كافية لهم جميعا، وفي هذه المواقف، أسهل ما يمكنك فعله هو إرسالها إلى سلة المهملات، بدلا من محاولة إعادة ترتيبها على أرففك.

7-الصحف والمجلات:

العديد من المجلات عن الجمال ومجموعة كاملة من الصحف، كل هذا يتراكم تدريجيا على المنضدة أو بجانب السرير، ما يؤدي إلى حدوث الفوضى.

8-شاشات الكمبيوتر القديمة:

يمتلك العديد من الأشخاص شاشة كمبيوتر قديمة، فهي ثقيلة وضخمة وتجمع الكثير من الغبار، لذا من الأفضل بيعها بأمان أو التخلص منها.