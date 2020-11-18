تمدك بالطاقة.. 5 فواكه شتوية غنية بالبروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يعتبر البروتين من العناصر الغذائية اللازمة للجسم للحصول على الطاقة المستخدمة في إنجاز المهام اليومية، وبناء وتقوية العضلات، وتعزيز الجهاز المناعي، وكبح الشهية، ومع اقتراب حلول فصل الشتاء، فما أفضل الفواكه الشتوية الغنية بالبروتين؟ لقراءة المزيد..اضغط هنا

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