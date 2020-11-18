6 أشياء تبني علاقة قوية بينك وبين طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

علاقتك مع طفلك من أهم الروابط التي يجب الحفاظ عليها وتطويرها حتى تكون قريباً منه، وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع طفلك كي تقوي علاقتك معه، والتي نشرها موقع "parents enlight".

1 -طلب المساعدة:

من الأفضل طلب المساعدة من طفلك دائماً، فاطلب منه أن يحضر لك كوبا من المياه، وأن يساعدك في عمل شيء ما، فهذا يساعدهم على تعلم العطاء لك وللأسرة.

2- اعطه مقابل:

حينما يساعدك طفلك أو تطلب منه شيء ويفعله، فعليك اعطاءه مقابل لكل شيء يفعله، فقم بعناقه أو إعطاءه قُبلة، أو احكي قصة له قبل النوم.

3-احترام كل مشاعره:

احترم واقبل كل مشاعر طفلك، حتى عندما تشعر بالتعب أو نفاذ صبرك، فالعواطف هي القلب النابض للطفل، وحب الطفل هو حب كل مشاعره، وهذا يعلمك مهارات التأقلم والمرونة.

4- القرب منه:

طمأن طفلك بوجوده بالقرب منه دائماً وردد عبارات (لم ابتعد عنك – أنا دائماً بجانبك)، فهذا يعلم القوة الحقيقية للحب غير المشروط.

5-المشاركة:

مشاركة رغباتك ومشاعرك مع طفلك من الأشياء الضرورية، فهذا يعلم الصدق والقبول بينك وبين طفلك.

6- السماع له:

اسمع لطفلك جيداً، واترك له فرصة للتعبير عن الذات دون أي تقليل منه أو استعجاله، فهذا يساعد على بناء علاقة قوية بينك وبين طفلك.