في يوم ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة منى زكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

واحدة من أهم وأبرز النجمات على الساحة الفنية، لموهبتها الكبيرة والفريدة، التي جعلوها من نجوم الصف الأول، هي الفنانة منى زكي التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض لكم أجمل وأبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

- فستان أبيض:

ارتدت مفستانا طويلا باللون الأبيض، كت بدون أكمام، ومزين بطبعات الورود من أسفل الفستان، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-فستان أسود قصير:

ارتدت فستانا أسود قصير، كت بدون أكمام، يتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الصدر و الكشكشات من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما ترابيا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وحلق، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان مسطردة:

طلت بفستان طويل باللون المسطردة، كت بدون أكمام، ومزود بفتحات عند منطقة الصدر، وكشكشة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- جامبسوت:

ظهرت بجامبسوت باللون الفضي من أعلى واللون الأسود من أسفل، مزود بأكمام، وقصة v عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وارتدت إكسسورات بسيطة مكونة من خاتم وحلق وسلسلة.

- فستان أبيض مزين بالريش:

تميز الفستان بتصميم off shoulder، وتزين بالريش من عند منطقة الصدر والأطراف، ونسقت معه قصة الشعر المرفوع، واعتمدت على الإكسسوارات الفضية كبيرة الحجم، وحملت حقيبة صغيرة متماشية مع الإكسسوارات.

- فستان باللون الأحمر:

يتميز الفستان أنه بقصة الأوف شولدر، وبوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

- فستان باللون الزيتي:

ارتدت فستانا طويلا باللون الزيتي بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ووضعت شعرها على الجنب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

- البيبي بلو:

ظهرت بفستان بيبي بلو بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الساق، وكشكشة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- بجامبسوت موف:

ارتدت جامبسوت باللون الموف بقثة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير، وارتدت إكسسوارت مكونة من أسورة وحلق، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- فستان كحلي:

ظهرت منى بفستان كحلي قصير بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من أسورة وحلق، وتركت شعرها منسدلا.