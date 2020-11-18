محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يعتبر التهاب العين وتهيجها من الحالات المرضية الشائعة التي تصيب العين، وتحدث نتيجة أسباب مختلفة تشمل دخول جسم غريب في العين، أو الجفاف، أو الحساسية، ويصاحبها عدد من الأعراض التي تسبب إزعاجًا شديدًا لمصابيها كعدم وضوع الرؤية، والحكة، واحمرار العين.

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كانت هذه تفاصيل خبر أعراضها مزعجة.. 6 نصائح للوقاية من التهابات العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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