6 أعراض جسدية قد يهددك بها الاكتئاب تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يعتقد بعض الأشخاص أن الاكتئاب حالة مرضية نفسية تسبب الشعور بالحزن واليأس والرغبة في البكاء فقط، ولا يصاحبها المعاناة من أي أعراض جسدية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فقد تظهر بعض العلامات المرضية المزعجة على الشخص المصاب بالاكتئاب. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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