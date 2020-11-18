للنساء.. 10 أعراض شائعة لاختلال التوازن الهرموني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

للهرمونات تأثير كبير على صحة المرأة، لذلك نستعرض 10 أعراض شائعة لاختلال التوازن الهرموني "تغيير الهرمونات" عند النساء، وفقا لموقع " thehealthsite".

أسباب عدم التوازن الهرموني

الهرمونات عبارة عن نواقل كيميائية تنتجها الغدد الصماء ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على العمليات الجسدية، من شهيتك إلى التمثيل الغذائي لديك إلى مزاجك، يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى تعطيل الأداء العام لجسمك، إن عدم كفاية تناول العناصر الغذائية ونمط الحياة المستقرة والضغط النفسي هي بعض الأسباب الشائعة لاختلال التوازن الهرموني.

ويمكن أن تؤدي المشكلات الصحية مثل مرض تكيس المبايض (PCOS) والسكري والغدة الدرقية واضطرابات الأكل والعمر والصدمات والأورام وما إلى ذلك إلى اختلال التوازن، لفهم مشكلتك الصحية بشكل أفضل، تحتاج إلى معرفة أعراضها.

الأعراض الشائعة لاختلال التوازن الهرموني

تقلب المزاج

هل تعانين من تغيرات سريعة في المزاج؟، إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يعني ذلك أن هرموناتك خارجة عن السيطرة.

هرمون الاستروجين، هرمون الجنس الأنثوي، له تأثير مباشر على الناقلات العصبية في الدماغ، كما أنه يؤثر على هرمون الشعور بالسعادة، السيروتونين، يمكن أن تسبب مستويات هرمون الاستروجين المضطربة متلازمة ما قبل الحيض (PMS) ، قد تشعرين بالاكتئاب أثناء فترة ما حول انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث أيضًا.

الأرق

الأرق هو اضطراب في النوم حيث تجد صعوبة في النوم، إنه عرض شائع عند النساء أثناء انقطاع الطمث، يحدث هذا عندما تنخفض مستويات هرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى اضطراب النوم، مما يساهم في الإرهاق ونقص الطاقة.

زيادة الوزن غير المبررة

تتساءلين لماذا تكتسبي الوزن فجأة دون أي سبب محدد؟ قد يكون السبب هو الخلل الهرموني، يمكن أن تتسبب العديد من الحالات، مثل خمول الغدة الدرقية، ومتلازمة تكيس المبايض، وانقطاع الطمث، في تقلب هرموناتك، سيؤدي هذا في النهاية إلى زيادة الوزن غير المبررة.

مشاكل الجلد

قد يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون في النظام إلى مشاكل الجلد بما في ذلك الجلد الجاف والحكة، النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض قد يصبن بحب الشباب.

صداع متكرر

قد يتسبب عدم التوازن الهرموني في حدوث صداع مفاجئ أثناء الدورة الشهرية، قد تعاني النساء اللائي يصلن إلى سن اليأس من صداع شديد، من الأفضل الفحص من قبل الطبيب لتجنب المضاعفات.

هشاشة العظام

من الأعراض الشائعة الأخرى لعدم التوازن الهرموني عند النساء ضعف العظام، يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى مشاكل مثل هشاشة العظام، قد يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة في جسمك على تجنب مثل هذه المشكلات.

جفاف المهبل

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين إلى جفاف المهبل لدى العديد من النساء، وخاصة أثناء انقطاع الطمث، قد تعانين أيضًا من اختلال التوازن الهرموني إذا كنتِ تتناولين حبوب منع الحمل أو مضادات الاكتئاب.

العقم

الخلل الهرموني هو أحد الأسباب الرئيسية لعقم النساء، يحدث هذا لأنه يعطل التبويض، ويمنع سماكة بطانة الرحم، ويمنع الحمل أيضًا.

مشاكل في الجهاز الهضمي

أمعائك مبطنة بخلايا صغيرة تستجيب للإستروجين والبروجسترون، عندما تتقلب هذه الهرمونات، فإنها قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والانتفاخ والغثيان والإسهال، لذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي إلى جانب حب الشباب، فقد تكون مستويات الهرمونات لديك متوقفة.

خمول

يعتبر التعب أو الخمول من أكثر أعراض عدم التوازن الهرموني شيوعًا، عندما تفرز الغدة الدرقية القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية، يمكن أن تستنزف طاقتك وتجعلك تشعر بالتعب.