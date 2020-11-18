تناوله في هذه الحالات.. أفضل مكمل غذائي للوقاية من هذا المرض الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن السكتة الدماغية تحدث بسبب جلطة دموية، وبالتالي، فإن أي شيء يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم يمكن أن يقلل منطقياً من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

عندما تؤدي الجلطة الدموية إلى تعطيل تدفق الدم الغني بالأكسجين حول الدماغ، فإن خلايا الدماغ تتضور جوعًا وتبدأ في الموت، هذا يؤدي إلى إصابة في الدماغ، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

ما هي علامات التحذير؟

تذكر أن تتصرف بسرعة إذا رأيت أي علامات تحذيرية لسكتة دماغية:

- الوجه: يتدلى جزء من وجه الشخص، مما يجعل من الصعب عليه الابتسام.

- اليدين: عدم قدرة الشخص على رفع ذراعيه بالكامل.

- الكلام: يعاني الشخص من صعوبات في الكلام.

- الوقت: يجب نقل الشخص الذي تظهر عليه هذه الأعراض على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أن الصداع المفاجئ والارتباك والدوار ومشاكل في التواصل أو الرؤية، هي أيضًا علامات على حدوث جلطة.

تتضمن عوامل الخطر للإصابة بسكتة دماغية ما يلي:

التدخين.

شرب الكثير من الكحول.

زيادة الوزن.

عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ.

تناول الكثير من الطعام.

الحالات الصحية الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية هي:

داء السكري.

ضغط دم مرتفع.

رجفان أذيني.

الدهون العالية.

أفضل مكمل غذائي للوقاية من السكتة الدماغية

واستشهدت مجلة Pharmacy Magazine بالدكتورة جيل جينكينز - مستشار خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية.

وقالت جنكينز: "حمض الفوليك هو فيتامين ب أساسي، وهو قادر على خفض مستويات الهوموسيستين في الدم، هذا مهم لأن المستويات العالية من الهوموسيستين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية".

وتابعت: "أظهرت العديد من التجارب الكبيرة والتحليلات أن مكملات حمض الفوليك يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن تناول مكمل حمض الفوليك يمكن أن يكون خطوة حكيمة لجميع البالغين في العالم"، جاء هذا استجابة لبحث إكلينيكي نُشر في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

وفي الدراسة، تمت متابعة 10789 رجلاً وامرأة يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة تزيد قليلاً عن أربع سنوات، وقام الباحثون بتقسيمهم إلى مجموعتين: أولئك الذين تناولوا حمض الفوليك وإنالابريل "المكمل"، وأولئك الذين تناولوا إنالابريل فقط.

إنالابريل هو دواء يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع الضغط.

وكشفت البيانات أن أولئك الذين تناولوا حمض الفوليك (بالاقتران مع إنالابريل) انخفض لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمجموعة الأخرى بنسبة "73 بالمائة".

وخلال فترة الدراسة، حدثت 210 جلطة في مجموعة إنالابريل فقط، مقارنة بـ 161 في مجموعة تناولت حمض إنالابريل والفوليك معا.

آثار السكتة الدماغية

كشفت جمعية السكتات الدماغية أن الحالة يمكن أن تترك للأشخاص آثارًا طويلة المدى خفيفة إلى شديدة للغاية.

ويمكن أن تشمل التغييرات الجسدية ضعف العضلات وتيبسها وتغيرات في الإحساس، يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبات في المشي، والكتابة، وارتداء الملابس، مما يؤثر على الحياة اليومية، يمكن أن تنشأ مشكلات التواصل أيضًا بعد السكتة الدماغية، حيث يعاني الناجون من مشاكل في التحدث والقراءة وفهم الآخرين.

كما يعاني الكثير من الأشخاص من إرهاق ما بعد السكتة الدماغية، والذي يستغرق عدة أشهر من إعادة التأهيل قبل أن يزول، بطبيعة الحال، فإن أكثر النتائج المأساوية للسكتة الدماغية هي فقدان الأرواح أو الدخول في حالة إنباتية.

الحالة الإنباتية هي عندما يبدو الشخص مستيقظًا ولكن لا تظهر عليه علامات الوعي، ولتقليل خطر إصابتك بسكتة دماغية، يجب أن تعتني بصحتك جيدا.