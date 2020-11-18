8 حقائق لم نعرفها عن جسم الرجل.. يمكنه الإرضاع ويعاني من "متلازمة الحيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يخفي جسد الرجل في داخله العديد من المفاجآت، ولا تزال بعض خصائصه غير معروفة إلى حد كبير ليس فقط للنساء ولكن أيضا للرجال أنفسهم.

وأورد موقع "برايت سايد"، 8 حقائق لم نعرفها أبدا عن جسم الرجل ستجعلك تنظر إليه بطريقة جديدة تماما، وهي كالتالي:

1- الشيخوخة البطيئة:

يحافظ وجه الرجل على مظهره الشاب لفترة أطول بكثير من المرأة، ويعود كل هذا إلى حقيقة أن جلد الرجل يفقد تركيزه من الكولاجين بشكل أبطأ مع تقدم العمر، ما يعني أنه أكثر مقاومة للتجاعيد والترهل.

ومع ذلك ونظرا لأن الرجال عموما يهتمون بجلدهم بشكل أقل من النساء، فإنهم أكثر عرضة للظروف الخارجية الضارة التي يمكن أن تقلل من مزاياهم الطبيعية على النساء إلى الصفر.

2- القدرة على الإرضاع:

لدى الرجال أيضا غدد يمكنها إنتاج الحليب، ولكن إنتاجه يمثل خللا في الجسم الذكري، ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم إنتاج الكثير من هرمون البرولاكتين، وقد يكون هذا نتيجة لأنواع معينة من العلاج الطبي المستخدم لتحفيز القلب، ومشاكل في الغدة النخامية، أو استخدام المواد الأفيونية، أو بسبب الجوع الشديد.

3- الصلع:

من الجيد أن نعتقد أن الميل الوراثي للصلع ينتقل حصريًا عن طريق كروموسومات الأمX ، لكن هذا ليس هو الحال تماما، وهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية إذا كان والد الرجل أصلعًا، تزداد فرصته في فقدان شعره بنسبة 60٪.

ويؤثر نشاط الهرمونات الذكرية أيضا على بصيلات الشعر بحيث يفقد الجسم تدريجيا قدرته على إنتاج شعر جديد، كما أن الإجهاد والنظام الغذائي السيئ يزيدان بشكل كبير من خطر الإصابة بالصلع.

4- متلازمة ما قبل الحيض:

قد يكون هذا مفاجئًا جدًا للبعض، لكن 26٪ من الرجال يعانون أيضًا من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، وخلال هذه الفترات، يصبح الرجل أكثر حساسية وسرعة الانفعال وشديد الجوع ويمكن حتى أن يعاني من تقلصات في المعدة، أي أنه يعاني من نفس الأعراض التي تعاني منها المرأة.

5- أصول أنثوية:

بدأ كل البشر في العالم وجودهم كإناث، الكروموسومات X و Y مسؤولة عن تحديد جنس الفرد. إذا اجتمع اثنان من الكروموسومات X معًا أثناء الحمل، يكون الجنين الفتاة، وإذا اجتمع الكروموسومات X و Y معًا ، يظهر صبي، وخلال الأسابيع 5-6 الأولى ، يكون كروموسوم Y غير نشط، حتى يبدأ الجنين في العمل، يبدأ الجنين بالتطور إلى فتاة.

6- جلد سميك:

هرمون الذكورة التيستوستيرون يجعل جلد الرجال أكثر سمكا، ويعد أكثر سمكًا بنسبة 25٪ من بشرة النساء، ومع ذلك، على مدار حياتهم، تصبح بشرة الرجال أرق، بينما تظل بنفس السماكة عند النساء حتى سن اليأس.

7- تفاحة آدم:

هل تساءلت يومًا عن الغرض من تفاحة آدم، ولماذا يمتلك الرجال تفاحة أكبر من النساء؟ ليس لدى النساء سوى نتوء صغير على أعناقهن، مكون من غضروف درقي، والغرض الوحيد منه هو حماية الحبال الصوتية.

هذا الغضروف الدرقي مسؤول أيضًا عن النغمة العالية لأصوات الأشخاص، وخلال سنوات المراهقة، تتغير الزاوية بالنسبة للغضروف الحلقي، وتشكل تفاحة آدم وتكون هذه الزاوية أصغر عند الرجال منها عند النساء، ما يجعل النتوء أكبر وأصواتهم منخفضة.

8- تصور اللون:

يمكن للرجال تمييز درجات ألوان أقل بكثير من النساء، والسبب في ذلك بسيط للغاية، حيث يتم تحديد إدراك اللون بواسطة خلايا الشبكية المخروطية، الموجودة في كروموسوم X ، ولأن النساء لديهن اثنان من الكروموسومات X ، فإن عدد الخلايا المخروطية التي يمتلكونها، بطبيعة الحال، يبلغ ضعف عدد الرجال.