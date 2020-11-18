برنامج سكر بنات:5 استعمالات صادمة للفحم لجمالك     

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :5 استعمالات صادمة للفحم لجمالك : توحيد لون البشرة وتنقيتها من الحبوب ، تبييض الأسنان والتخلّص من الروؤس السوداء ، كلها وصفات منزلية سهلة التحضير شرط أن تستخدمي الفحم الطبي من الصيدلية على شكل بودرة أو حبوب. قناع التخلّص من الروؤس السوداء قناع التخلّص من الروؤس السوداء أنت بحاجة إلى القليل بودرة الفحم وملعقة عسل. اخلطي المزيج جيداً وضعيه على أنفك، اتركيه حتى يجف. بواسطة قطنة خففي من الخلطة عن أنفك بطريقة دائرية بعدها اغسلي بشرتك بالماء الفاتر. خلطة الفحم للتخلص من البقع الداكنة والكلف للتخلص من البقع الداكنة تحتاجين الى القليل من بودرة الفحم وماء الورد. اخلطيهما جيداً وضعي المزيج مكان البقع. انتظري حتى تجف بعدها اغسلي وجهك. خلطة للتخلَص من المسام الواسعة والحبوب خلطة للتخلَص من المسام الواسعة والحبوب أنت بحاجة إلى القليل من بودرة الفحم، حليب بودرة والقليل من الماء. اخلطيهما جيداً وضعي الخلطة على وجهك حتى تجف. بعدها قشري وجهك واغسليه جيداً. خلطة تبييض البشرة وتوحيد لونها خلطة تبييض البشرة وتوحيد لونها أنت بحاجة إلى بياض بيضة وبودرة الفحم. اخلطيهما جيداً وضعي الخلطة على بشرتك حتى تجف. أخيراً اغسلي بشرتك ورطبيها. لتبييض الأسنان لتبييض الأسنان أنت بحاجة إلى القليل من الفحم. اخلطيه مع القليل من الماء وفرشي به أسنانك. للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

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