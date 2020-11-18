إطلالات للحوامل من لمى الروهنجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - لمى الروهنجي، مدونة ومستشارة للموضة والأزياء، يتابعها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من ٧٧٠ ألف شخص. ولدِقَّتِها في اختيار الأزياء وأناقتها الدائمة استوحينا لكِ اليوم أبرز الفساتين التي ارتدتها خلال فترة حملها الحالي؛ لتستوحي منها بعض الأفكار المناسبة لمظهرك في هذه الفترة.



فساتين طويلة باللون الأبيض

فساتين طويلة باللون الأبيض



لا شك في أن الفساتين البيضاء واحدة من أجمل القطع التي ستجعلك تبدين مشرقة في شهور الحمل الخاصة بك، لذا تأنقت لمى الروهنجي بفستان أبيض طويل مزين بالزهور الحمراء ومصمم بمطاط في الخصر مع الأكمام المكشوفة لخيار مناسب للبحر، وسرحت شعرها بأسلوب عفوي ومموج ليمنحها المزيد من الأناقة، وفي إطلالة أكثر أناقة ظهرت بفستان أبيض طويل مصمم بفتحة واسعة للصدر ومطرز بالنقوش البنية في كل التصميم، ليمنحها مظهرًا مبهرًا.

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الفساتين المطبعة للحوامل

الفساتين المطبعة للحوامل



الفساتين المطبعة واحدة من أكثر الحيل استخدامًا في إخفاء عيوب وتفاصيل الجسم، فإن كنتِ تنوين الظهور بإطلالة أكثر نحافة فيمكنك اختيار هذه الصيحة بلا تردُّد، وعن لمى الروهنجي فقد أطلت بفستان أبيض مطبع بالزهور الفوشيا مع الأكمام مكشوفة الأكتاف، وتجملت بمجوهرات ناعمة مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل على أحد الكتفين، وظهرت في الإطلالة الثانية بفستان مصمم باللون البني في الجزء العلوي وبنقوش النمر من الأسفل، وزينت مظهرها بساعة من علامة رولكس مع مكياج برونزي وتسريحة الويفي للشعر المنسدل، أما في الخيار الثالث فقد ارتدت فستانًا باللون البيج من الساتان المنقوش بالبرتقالي والبني مع تسريحة الشعر المموج والإكسسوارات البسيطة لخيار صيفي مرح.



خيارات الفساتين القصيرة من لمى الروهنجي

خيارات الفساتين القصيرة من لمى الروهنجي



اعتمدت لمى الروهنجي على إطلالات الفساتين القصيرة في فترة حملها الحالي، ومنه اختارت فستانًا أسود قصيرًا مصممًا بقَصَّة تُبْرِزُ تفاصيل الجسم، وزينت مظهرها بقبعة ضخمة من القش لخيار مناسب لإطلالات البحر، ولتكشف عن جنس جنينها تألقت بفستان أزرق قصير مصمم بقصة ناعمة في منطقة الصدر، وأكملت إكسسوارات مظهرها بالفضي مع المكياج البرونزي الناعم.

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